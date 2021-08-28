CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı
CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun cenazesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.
CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun cenazesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.
Muğla'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 80 yaşındaki Doğu'nun cenazesi, polis tören mangası tarafından Emirbeyazıt Camisine getirildi.
Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Doğu'nun cenazesi, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç