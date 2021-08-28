CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun cenazesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.

CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun cenazesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.

Muğla'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 80 yaşındaki Doğu'nun cenazesi, polis tören mangası tarafından Emirbeyazıt Camisine getirildi.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Doğu'nun cenazesi, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı
CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı
CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı
CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı
CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hamid Karzai Emine Erdoğan Vladimir Putin
Magazin Düm Tek Tek Burcu Biricik Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP 18. Dönem Muğla Milletvekili Tufan Doğu, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:57:48. #1.15#

title