Che Guevara'nın 52. ölüm yıl dönümü! Ernesto Che Guevara kimdir?

09.10.2019 11:53

Arkadaşı ile çıktığı Güney Afrika gezisi sonrası devrimci kimliğe kavuşan Che Guevara, Küba'da gerçekleştirdiği devrimin ardından gizlice Bolivya'ya giderek devrim çalışmalarına devam etmiştir. Che Guevara nereli? Ernesto Che Guevara nasıl öldü?

CHE GUEVARA KİMDİR?

Gerçek adı Ernesto Guevara de la Serna olan Arjantinli devrimci, Che ya da El Che olarak anılıyor. 14 Haziran 1928'de Rosario, Arjantin'de dünyaya geldi. İspanyol ve İrlanda asıllı bir ailenin 5 çocuğunun en büyüğü olan Che'nin ailesi Cumhuriyetçi idi. Tıp eğitimi aldığı yıllarda arkadaşıyla birlikte çıktığı gezide yoksul halkın sıkıntılarına şahitlik etmiş ve böylece bir dönüm noktası yaşamıştır. İber- Amerika'nın hayalini kurmaya başlayan Che, daha sonraki devrimlerinin zeminini bu şekilde oluşturdu.

Ernesto Guevara'nın büyükbabası Francisco Lynch 1817'de, büyükannesi Ana Lynch ise 1868 yılında doğmuştur. Che'nin 1900 yılında dünyaya gelen ve yüksek mühendis olan babası Ernesto Guevara Lynch ise 27 yaşına geldiğinde Che'nin annesi İrlanda ve İspanya asıllı Celia de la Serna y Llosa ile evlenmiş. Çiftin ilk çocukları olan Ernesto dışında 2 erkek, 2 kız çocukları daha olmuştur.

ERNESTO İYİ BİR ATLET VE RAGBİ OYUNCUSUYDU

Che Guevara, 2 yaşındayken ilk astım krizini geçirdi ve hayatı boyunca bu rahatsızlığı ile mücadele etti. Zaman içerisinde maddi durumları kötüleşen aile Ernesto'yu eğitim bakanlığına bağlı Dean Funes lisesine yolladı. Okulda İngilizce eğitim yapılırken, Ernesto bir diğer yandan da annesinden Fransızca öğreniyordu. Ernesto iyi bir atlet ve ragbi oyuncusu olmuştur.

TIP ÖĞRENCİSİ OLDUĞU SIRADA KÖYLERDE ÇALIŞTI

Guevara satrançla da ilgileniyordu ve çocuk yaşlarda birçok turnuvaya katılmıştır. Ergenlik döneminde Pablo Neruda'nın şiirlerine karşı merakı oluşmaya başladı, hayatı boyunca şiirler yazdı. Neruda'nın yanında ünlü Fransız şair Baudelaire'i de okumuş, Fransızca şiirlerden klasik eser yazarları Jules Verne'ye ve Jack London'a varana kadar pek çok ünlü edebiyatçının kitabını okumuştur. Henüz 14 yaşındayken Sigmund Freud ile toplum felsefesi üzerine tezler yazan Bertnard Russell'in kitaplarını okuduğu biliniyor. Aynı dönemlere yakın fotoğraf ve arkeoloji ile ilgilenmiştir. Maddi durumları daha da kötüleşen Guevara ailesi 1944 yılında yeniden Buenos Aires'e taşınmış, Che daha sonra burada tıp fakültesine katılmıştır. 1948 yılında başladığı eğitimine devam ettiği süre içerisinde diğer yandan da çalışan Ernesto, Buenos Aires Üniversite'sindeki ilk yıllarında Arjantin'in kuzey ve batı bölgelerini gezmiş, köylerdeki cüzzam ve tropikal hastalıklar üzerine incelemeler yapmıştır.

GÜNEY AFRİKA GEZİSİ DEVRİMCİ KİŞİLİĞİNİ OLUŞTURDU

Genç devrimci, 1951 yılında arkadaşı Alberto Granado ile birlikte motosiklet ile Güney Amerika'ya seyahate çıkan Ernesto, hayatının dönüm noktasını yaşamıştır. "La Poderosa II" dedikleri motosiklet ile yaşadıklarını kaleme aldığı Notas de Viaje, 2004 yılında Diorios de motocicleta adıyla (Motosiklet Günlüğü) beyaz perdeye uyarlandı. Seyahati sırasında gördükleri nedeniyle Marksizm'den etkilenen Ernesto, bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için köklü bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç olduğu düşüncesini benimsemiştir. Gezisini tamamlayıp Arjantin'e dönen Che, 1953 yılının Mart ayında eğitimini tamamlamıştır. Ancak Che'nin uzman hekimlik yapabilmek için gereken eğitimi alıp almadığı tam olarak bilinmiyor.

YAZDIĞI İNCELEME NEDENİYLE PERU'DA TUTUKLANDI

Guevara, cüzzam kolonisinde çalışmak üzere Venezuela'ya doğru yola çıktı ve bu sırada Peru'ya da uğradı. Peru'da daha önce yayınladığı bir inceleme yüzünden tutuklanan Che, hapisten çıktıktan sonra birkaç gün Ekvator'da kaldı ve burada avukat Ricardo Rojo ile tanıştı. Ernesto, Guatemala'da pek çok Kübalı sürgün ve Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro ile tanışmış, burada kalması tehlikeli bir hal alınca Meksika'ya geçmiştir. 8 Temmuz 1955'te Meksika'da Raul Castro tarafından Fidel Castro ve arkadaşları ile tanıştırılarak burada devrimciler grubundaki yerini almıştır. Burada tanıştığı Hilda Gadea ile 1955 yılında evlenmiş ve 1959 yılında ayrılmışlardır.

Che Guevara, Batista'yı devirmek için kurulan 26 Temmuz Hareketi'ne katılarak grubun doktorluğunu yapmasına karar verilse de askeri eğitimlere de katılmıştır. Bu sırada hamile olan Hilda Gadea Guatemala'dan dönmüştür. Çiftin 1956 yılının Şubat ayında Hilda Beatriz adını verdikleri bir kızları olur.

BATİSTA ASKERLERİNE KARŞI ZAFER KAZANMIŞTIR

25 Kasım 1956'da Küba Devrimi savaşçılarını taşımak için kullanılan yat Granma'ya binerek, Batista askerlerine karşı mücadeleye katılmıştır. Bu çatışmadan sağ kurtulan devrimci sonraki süreçte devrimci yoldaşlarının tek lideri sayılmıştır. Che, 1958 yılının sonunda devrime damgasını vuran olaylardan biri olan Santa Clara saldırısındaki intihar timini yönetmiştir. Gücünü giderek kaybeden Batista en son generalleri ile Castro arasındaki gizli buluşmaları öğrenmiş ve 1959 yılının ilk günü Dominik Cumhuriyeti'ne kaçmıştır.

Binbaşı Che, Havana'nın la Cabana Kalesi'nin komutanlığına getirilmiş, 7 Şubat 1959 yılında ise resmen Küba vatandaşı ilan edilmiştir. Bundan kısa bir süre sonra Hilda Gadea ile boşanmış ve 26 Temmuz Hareketi'nin üyelerinden biri olan Aleida March ile evlenmiştir. Çiftin 2 erkek ve 2 kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 1959 Ekim ayında Milli Tarım Reformu Enstitüsü'nün başkanı olarak atanan Che, Kasım'da Küba Merkez Bankası başkanı ilan edilmiştir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE KONUŞMA YAPTI

Sonraki dönemde birçok girişim başarısızlıkla sonuçlanır.1960 yılında La Coubre isimli silah gemisi patlamasında kurbanlara yardım etmiştir. 1961 yılında hükümetin kurduğu sanayi bakanlığının başkanı olarak atanan Che Guevara, ülkenin önde gelen isimlerinden biri olur ve Küba'da sosyalizmi belirgin hale getirmiştir. 1962'de Küba Füze Krizi olayında kilit rollerden biri olan Che, 1964 yılında Küba heyeti başkanı olarak Birleşmiş Milletler'e konuşma yapmaya gitmiştir.

KÜBA VATANDAŞLIĞINDAN AYRILARAK KAYIPLARA KARIŞIR

CBS kanalında yayınlanan Face the Nation isimli programa katılarak bütün dünyanın tanıdığı devrimci lider haline gelmiştir. Che 24 Şubat 1965'de Cezayir'deki konuşmasıyla uluslararası sahnede son kez görünür. 14 Mart'ta Küba'ya dönen Che Guevara, Nisan ayında hem bütün görevlerinden hem de Küba vatandaşlığından ayrılır. Castro'ya bıraktığı veda mektubunda, devrim uğruna savaşmak için gittiğini yazmıştır. 3 Ekim 1965'te Fidel Castro, Che'nin veda mektubunu Küba Halkı'na okumuştur.

Fidel Castro ile Che

CHE VE ARKADAŞI İNFAZ EDİLDİ

Guevara'nın nerede olduğu konusu 1966 ve 1967'de de devam etti. Daha sonra Bolivya'ya gittiği ve buradaki gerillaların başında olduğu haberi gelmiştir. 1967 yılında gerillaları ile birlikte girdiği ilk çatışma sonrası kampı terk eden Che, eğitim alanında bıraktığı fotoğraflar ile orada bulunduğunu belli etmiştir. Bu bilgi üzerine Bolivya Devlet Başkanı Rene Barrientos, Guevara'nın ölüm emrini verir. Yaklaşık 50 kişilik gerilla ekibi ile Bolivya ordusunu birkaç kez bozguna uğratan Che, 8 Ekim 1967'de devriye gezerken yakalanır. Bolivyalı muhaliflerden beklediği desteği alamamış ve Amerika'nın Bolivya'ya destek vermesi ile beklemediği şekilde köşeye sıkışmıştır. Bir muhbirin gerilla kampının yerini Bolivya ordusuna ihbar etmesi üzerine yoldaş Simeon Cuba Sarabia ile Quebrada del Yuro kanyonunda yakalanan Che, yaralandıktan sonra ordunun eline geçmiştir. Bir köyün okuluna götürülen Che ve arkadaşı, ertesi gün öğleden sonra 13.10'da infaz edilmiştir. Bolivya yetkilileri Che'nin infazından 2 gün sonra Guevara'nın Bolivya ordusu ile girmiş olduğu çatışmada vurularak öldürüldüğünü açıklamıştır. Fidel Castro ise 15 Ekim'de Che Guevara'nın öldüğünü kabullenerek Küba'da 3 günlük yas ilan etmiştir.

TEŞHİS EDİLMEMESİ İÇİN ELLERİ KESİLDİ

Che'nin infaz edildiği anlaşılmasın diye öldürüldükten sonra kafası dışında her yerine defalarca ateş edilmiş ve helikopterle Vallegrande'de bir hastaneye götürülmüştür.Burada basına göstermek amacıyla cesedinin fotoğrafları çekilmiştir. Çekilen fotoğraflardan sonra teşhis edilmemesi için elleri kesilmiş ve açıklanmayan bir yere gömülmüştür. 1997 yılında Vallegrande civarında bir uçak pistinin altında Che'nin elleri olmayan cesedinden kalan kemikleri bulunur, yapılan DNA testi de bulunan kemiklerin Che'ye ait olduğu doğrulanır.

Guevara'dan geriye kalanlar 17 Ekim 1997'de, Bolivya harekatında ölen diğer 6 yoldaşıyla birlikte Santa Clara'da özel olarak hazırlanan anıtmezara gömüldü.