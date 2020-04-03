Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri - Haberler
Şanlıurfa Adliyesi, Şanlıurfa, Güncel

Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri

Şanlıurfa Adliyesi ve ek hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarında korona virüse karşı sıkı tedbirler alındı.

03.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:09
Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri

Şanlıurfa Adliyesi ve ek hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarında korona virüse karşı sıkı tedbirler alındı.

Korona virüs salgını nedeniyle, Adalet Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa Adliyesi ile cezaevlerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümler başta olmak üzere, kontrol noktaları, duruşma salonları, kalemler, hakim ve savcı odaları, koridorlar ve tüm adliye binası ile kullanılan araçlar uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Dezenfekte işlemi sırasında kullanılan ilaçlı suyun insan sağlığına zarar vermediği belirtilirken, adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara korona virüse karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konularak bilgilendirme afişleriyle salgına karşı farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Korona virüs ve diğer salgın hastalıklara karşı tüm yurt genelindeki kamu kurumlarında olduğu gibi Şanlıurfa Adliyesinde de gerekli önlemlerin alındığını belirten Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, "Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler arttırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak, kişisel mesafeye dikkat etmeleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirtilmektedir. Tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaların ertelenmiş olması nedeniyle adliyemizdeki insan yoğunluğu yüzde 90 oranında azalmıştır. İdari izin konusunda da ihtiyacı olan personellerimize, izin kullanmak isteyenlere kolaylık sağlanarak, işlerin aksamadan yürütülmesi için esnek çalışma modeline geçilmiştir" dedi.

Ceza İnfaz Kurumlarındaki tedbirler

Ceza infaz kurumlarında çok sıkı tedbirler alındığını dile getiren Başsavcı Öztoprak, "Adalet Bakanlığımızın açıkladığı tedbirler doğrultusunda hemen ilgili kurum müdürlerimizi toplantıya çağırarak yapılması gereken işlemler hakkında bir yol haritası belirlenmiş ve Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak belirlenen tutuklular diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılmıştır. Diğer yandan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere koruyucu tulum üretimine başlanılmıştır. Bugüne kadar 6 bine yakın koruyucu tulum üretimi yapılmıştır. Bunlardan 3 bin 500 adedi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma hastanesine teslim edilmiştir. Son olarak Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda infaz ve koruma memurlarımızın izole edilmesi uygulamasına başlanmış, bu kapsamda 533 infaz ve koruma memurumuz izole altına alınmıştır. Hükümlülerimizi ve tutuklarımızı nasıl ailelerinin emaneti olarak gördüysek, personellerimizi de öyle görüyoruz. Bu süreçte üstün bir fedakarlık göstererek büyük bölümü gönüllü olarak izole altında vardiyalı olarak çalışan infaz ve koruma memurlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Millet olarak üstün bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günlerde, milli bir şuurla hareket ederek kendilerinden, ailelerinden feragat eden personellerimiz, tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi bizim için gurur kaynağı olmuştur. Bu vesileyle şu an görevi başında olan, hakim, savcı, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve tüm özel sektör çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli...
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Milli Polis Avrupa
Şu an buradasınız: Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 15:18:45. #1.15#
title