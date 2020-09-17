Ceza - Sagopa 'Neyim var ki' sözleri | Neyim var ki rap şarkısı sözleri, neyim var ki hakkında bilgiler Ceza ve Sagopa Kajmer'in birlikte söyledikleri en iyi şarkı olarak tanımlanan "Neyim Var Ki" rap parçasının beat'ı kadar sözleri de oldukça beğeniliyor. Rap dünyasının Milli Marşı olarak adlandırılan Neyin Var Ki şarkı sözleri sizlerle...

Türkçe Rap camiasının en iyi 3 şarkısı içerisinde yer alan bir parça, Neyim Var Ki... Peki neyim var ki sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıktı? Hangi albümde yer alıyor? Kaç milyon dinlenmesi var?

NEYİM VAR Kİ RAP ŞARKISI SÖZLERİ

Ceza'nın Söylediği Bölüm:

Bir bahçemiz var, bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl

Bir tarafta gökkuşağı, öbür tarafsa kör

Sınırda kalmışlardanız biz, hep sınıfta kalmışlardan çok uzaktayız

Sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde

Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır

Ahmak olmasaydın insan, tüm zaferler dostça kazanılırdı

Her gün doğumundan gün batımına

Her geceden gündüze işlenen bir suç var

Her bi' yerde bahçemiz var

Cümle derde ol deva diye dua ederdi

Günde bin defa, fayda yok, bu çok fena, çare yok

Bu bir bela, sanki yoktu başta

Hepsi kalsın aleminde Sagopa ve Ceza; Rap için bir pranga

Sagopa Kajmer'in Söylediği Bölüm:

İlham perilerim, yorgun ellerim

Ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim bu bedene (zor)

Yıllarım bir yetki verdi, etki tepki oldum

Kendimin hudutlarında bir çiçektim, mordum

Onca tarla doldum

Bir şafaktım askerin duvarda yırttığı

Bir takvim yaprağında geri kalan umut, rakamlar oldum

İstediğim yerdeyim

Bir iki dak'ka verin bu adama, konuşamaz dilim tutuldu

Sagopa Kajmer'in Söylediği Nakarat Kısmı:

Fincan kahvem hatrına saydım

Bir yudumluk aşkım deli sarhoş

Komplo orduların gardiyanları

Neyim var ki Rap'ten gayri?!

Fincan kahvem hatrına saydım

Bir yudumluk aşkım deli sarhoş

Komplo ordularının gardiyanları

Neyim var ki Rap'ten gayri?!

Ceza'nın Söylediği Bölüm:

Akarsular bu bahçelerde

Kurtulur zebanilerden

Akmayan suyuyla çölde

Çeşmeler var her bi' yerde, bul

Olmaya çalış bi' kul

İstediğimiz yekti sulh

Olmasın altında çul

Olmasın paran ve pul

Gene de gül bir kez, be

Bi' kere gül ve senede bir de olsa

Gül bu çölde yeşerir elbet

Savaş biter ve biz de sınırın ortasında kaybolur gider de sözlerimizi ve rap'imizi miras bırakırız yeter

Sagopa Kajmer'in Söylediği Bölüm:

Ey, rap'in sebepsiz anlamı, damarlarımda gezine dur

Şakaklarımda kan birikmiş

Ben bi' cümlelik bi' nokta değilim

Şiirlerimle gömülecek adım

Satırlarımda geçmişin tokat izleri

(Anlat!) Ve ellerimde kara kalem, kara gözüm seyirde

Yollarımda yolunu gözlediğim bi' yolcum

Mağlubum

Yaradan Allah'ım, gençliğime mahcubum

Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu, çok alıştım

Ben bugünde yaşıyorum, yarın da meçhulüm

Bin yasak ve bin cezayla ilelebet mi yaşıyorum?

Bir bal olsam, damlasam

Bu yeryüzünde bir kalbim, nefretim ve var olan bin cezam

Sagopa Kajmer'in Söylediği Nakarat Kısmı:

Fincan kahvem hatrına saydım

Bir yudumluk aşkım deli sarhoş

Komplo orduların gardiyanları

Neyim var ki Rap'ten gayri?!

Fincan kahvem hatrına saydım

Bir yudumluk aşkım deli sarhoş

Komplo orduların gardiyanları

Neyim var ki Rap'ten gayri?!

NEYİM VAR Kİ ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Neyim var ki şarkısı Ceza ve Sagopa'nın birlikte söyledikleri nadir parçalardan birisidir. Rap dünyasının en beğenilen ve en çok dinlenilen şarkılarındandır. Özellikle son zamanlarda tekrardan trend ve gündem olmuştur. Youtube'da Ceza'nın resmi kanalında yaklaşık 76 milyon izlenme alan şarkı farklı kanallarda yaklaşık 25-30 milyon izlenme almıştır. Haliyle toplamda 100 milyon üzerinde klip izlenmesi mevcuttur.

Neyim Var Ki şarkısı Ceza'nın 2004 yılında çıkan Rapstar albümünde yer alan bir parçadır. Sagopa Kajmer ile birlikte söylemişlerdir. Şarkının bir de klibi mevcuttur. Youtube'dan izlenebilir.

Müziği kadar sözleri de çok beğenilmektedir. Dönem dönem popüler olup sonradan sönen şarkıların dışında 'Neyim Var Ki' rap şarkısı her zaman zirvede yer almaktadır!

CEZA KİMDİR?

Ceza (veya gerçek adıyla Bilgin Özçalkan), 31 Aralık 1976 yılı Üsküdar, İstanbul doğumlu, Türk rap müzisyeni ve söz yazarıdır.

Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi. Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap müzisyeni ve ayrıca beatmaker olan Roka (Elif Özçalkan) ile evlidir.

Yerleşke 2023 adlı dergiye 2009 yılında verdiği röportajda aslen Çankırılı olduğunu, 3 göbektir İstanbul'da yaşadıklarını ve soyadlarının daha önce Sarımehmetoğlu olarak geçtiğini ve Çanakkale Savaşı'nda ailesinden 7 şehit verdiğini beyan etmiştir. Kardeşi Ayben de rap müzik yapmaktadır.

Ceza, annesi Servet Özçalkan'ı 5 Ocak 2004'te, babası Danyal Özçalkan'ı ise 7 Haziran 2019 tarihinde kaybetti.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer, bilinen diğer adlarıyla DJ Mic Check, Silahsız Kuvvet ya da gerçek adıyla Yunus Özyavuz 17 Ağustos 1978 Samsun doğumlu, Türk rap müzisyeni, müzik yapımcısı ve DJ.

Özyavuz, 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirerek mezun oldu.

1998'de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 27 Haziran 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010'da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen'i, 2011'de Saydam Odalar'ı, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayımladı. 12 Haziran 2020'de ise rapçi Patron ile "Siyah" teklisini yayımladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020'de, doğum gününde kardeşi Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan "Yunus EP" albümünü yayımladı.