Ceza - Holocaust sözleri nelerdir? Holocaust rap şarkısı sözleri nelerdir? Holokost şarkısı hakkında bilgiler Rap denilince akla ilk gelen isim kuşkusuz Ceza 'dır. Ceza denilince de akla ilk Holocaust (Holokost) şarkısı gelmektedir. Türkçe rap şarkılar arasında en hızlı şarkı olarak kabul edilen Holocaust'un sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Ceza holokost sözleri sizlerle...

Holocaust şarkısı Ceza'nın Rapstar albümünde yer alan bir parçadır. Albüm ve şarkısı 2004 yılında çıkmıştır. Günümüzde halen daha milyonlarca izlenme almaktadır. En beğenilen ve en hızlı rap parçalarından birisi olarak kabul edilmektedir. Sözleri çoğu kişi tarafından anlaşılmadığı için çok merak edilmektedir. Peki Ceza'nın Holokost şarkısının sözleri nelerdir?

CEZA KİMDİR?

Ceza (veya gerçek adıyla Bilgin Özçalkan), 31 Aralık 1976 yılı Üsküdar, İstanbul doğumlu, Türk rap müzisyeni ve söz yazarıdır.

Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi. Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap müzisyeni ve ayrıca beatmaker olan Roka (Elif Özçalkan) ile evlidir.

Yerleşke 2023 adlı dergiye 2009 yılında verdiği röportajda aslen Çankırılı olduğunu, 3 göbektir İstanbul'da yaşadıklarını ve soyadlarının daha önce Sarımehmetoğlu olarak geçtiğini ve Çanakkale Savaşı'nda ailesinden 7 şehit verdiğini beyan etmiştir. Kardeşi Ayben de rap müzik yapmaktadır.

Ceza, annesi Servet Özçalkan'ı 5 Ocak 2004'te, babası Danyal Özçalkan'ı ise 7 Haziran 2019 tarihinde kaybetti.

CEZA - HOLOCAUST SÖZLERİ

Koyduğum nokta belki son

Ben bunu bilemem aynı bomb

Gibi gelir sana belki de aynı ton

Dibi delik gelebilir ama aynı fon

Kendini bilemez montofon ve monoton yaşar

Hep alt aynı don

Anlatırım ben derdimi yalnız

Ey, bi' mini microphone

Şimdi bana bi' bakınız hadi

Muamelesi kesebilir hasi

Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi

Bana bak, beni gör ve de öl vasi

Sesim hep duyulur tepeden bariton

Mekânım olabilir her an ozon

Yanıma gelenin canına girecektir

Ey, bi' mini microphone

O-oh

Bunu ben, bunu sen, şunu ben, onu sen

Gülü ben, günü sen, fenomen olacak dolacak her yer

Menemen kıvamı balçık gelemem

Elemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu

Yere seremezsem

Rüzgâr gibi esemezsem, veremezsem

Kalbimi, geri gelemezsem

Sen beni bilemedin, yüreğimi göremedin

Kendini bilemedin, yamacıma gelemedin

Amacına varamadın, her yeri karaladın

Barışı da yaraladın, acımadan aldın

Rüyalara daldın, bal arısı, gök karası

İstanbul kalem harp okulundan çıktı en baba Rap işte başına darısı

Ma-ma-ma-ma-ma microphone'unu getirsene, bana baksana

Laklak etme sakın ha; Sen beni dinle!

Kelimelerimi kilometrelerce milimetrik hesaplarla yazdım ha

İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhyme'lar

Fatalrhyme'la çatal olur ha!

Yatacaktır yere, bala banacaktır, kanacaktır

Akacaktır, rüzgâr gibi esecektir, geri gelecektir

Ceza etnik bir sentezdir, bela teknik bir arızadır

Üç fazdır, kanadı kırıktır

Taktik kuşkunun oluşumudur

Şu yaptığım Rap'teki uçurumdur

Bak beni gör hadi kâmil ol

Tepeden tırnağa sen hami ol

Rap'e göz kulak oldum, sen de ol

Ve de holocaust'u gören insan ol

Arı gibi uç, kartal gibi kon

Ve de sen köle ol, ya da ben patron

Rhyme'larım can yakabilir ha, pardon

Ey, bi' mini microphone

Şimdi bana bi' bakınız hadi

Muamelesi kesebilir hasi

Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi

Bana bak, beni gör, ve de öl vasi

Sesim hep duyulur tepeden bariton

Mekânım olabilir her an ozon

Yanıma gelenin canına girecektir

Ey, bi' mini microphone

Bana bak

Yo, kalbini aç, son atak

Yo, muamele pak katarakt

Yo, görünen köy bu dayak

Sözlerle gelen

Kendini Nostradamus sanana namus gerekir

Ceza gibi bir kâbus gerekir

Fanus gibi g** d********* çikita bir muz s******

Bana bir bakınız

Akınız, underground'u kafanıza takınız, yakınız, aleve veriniz her yeri

Holocaust'u görünüz, gösteriniz

İşte bu Hip-Hop gösterimiz

Yo, Allah Rap'in cezasını verdi

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show

Şimdi bana bi bakınız haydi, şimdi bana bi' bakınız haydi!

Şimdi bana bi bakınız haydi, şimdi bana bi' bakınız haydi!

Şimdi bana bi bakınız haydi, şimdi bana bi' bakınız haydi!

Şimdi bana bi bakınız haydi, şimdi bana bi' bakınız haydi!

Şimdi bana bi bakınız, akınız, underground'u kafanıza takınız haydi!

Bana bi' bakınız, underground'u kafanıza takınız siz, haydi!

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-mi-mi-mi-mi-mi-mi-ma-ma-ma-ma-mi-mi-mi-mi

Microphone show, mikrofon show (ha!)

HOLOCAUST ŞARKISININ NAKARAT KISMI

Şimdi bana bi' bakınız hadi

Muamelesi kesebilir hasi

Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi

Bana bak, beni gör, ve de öl vasi

Sesim hep duyulur tepeden bariton

Mekânım olabilir her an ozon

Yanıma gelenin canına girecektir

Ey, bi' mini microphone

HOLOKOST ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Ceza'nın en beğenilen ve en hızlı söylediği şarkısı olan Holocaust 2004 yılında çıkan Rapstar albümünde yer alan bir parçadır. Parça çok hızlı olduğundan dolayı sözleri çoğu kişi tarafından takip edilemiyor. Yani bazı kısımlar çoğu kişi tarafından anlaşılmamaktadır. Bu bakımdan sizler için sözlerini paylaştık. Şarkı Youtube'da milyonlarca dinlenme almıştır. Eski parça olmasına rağmen halen daha popülerdir ve dinlenmektedir.