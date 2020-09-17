Ceza - Holocaust sözleri nelerdir? Holocaust rap şarkısı sözleri nelerdir? Holokost şarkısı hakkında bilgiler
Rap denilince akla ilk gelen isim kuşkusuz Ceza 'dır. Ceza denilince de akla ilk Holocaust (Holokost) şarkısı gelmektedir. Türkçe rap şarkılar arasında en hızlı şarkı olarak kabul edilen Holocaust'un sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Ceza holokost sözleri sizlerle...
Holocaust şarkısı Ceza'nın Rapstar albümünde yer alan bir parçadır. Albüm ve şarkısı 2004 yılında çıkmıştır. Günümüzde halen daha milyonlarca izlenme almaktadır. En beğenilen ve en hızlı rap parçalarından birisi olarak kabul edilmektedir. Sözleri çoğu kişi tarafından anlaşılmadığı için çok merak edilmektedir. Peki Ceza'nın Holokost şarkısının sözleri nelerdir?
CEZA KİMDİR?
Ceza (veya gerçek adıyla Bilgin Özçalkan), 31 Aralık 1976 yılı Üsküdar, İstanbul doğumlu, Türk rap müzisyeni ve söz yazarıdır.
Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi. Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap müzisyeni ve ayrıca beatmaker olan Roka (Elif Özçalkan) ile evlidir.
Yerleşke 2023 adlı dergiye 2009 yılında verdiği röportajda aslen Çankırılı olduğunu, 3 göbektir İstanbul'da yaşadıklarını ve soyadlarının daha önce Sarımehmetoğlu olarak geçtiğini ve Çanakkale Savaşı'nda ailesinden 7 şehit verdiğini beyan etmiştir. Kardeşi Ayben de rap müzik yapmaktadır.
Ceza, annesi Servet Özçalkan'ı 5 Ocak 2004'te, babası Danyal Özçalkan'ı ise 7 Haziran 2019 tarihinde kaybetti.
CEZA - HOLOCAUST SÖZLERİ
Koyduğum nokta belki son
Ben bunu bilemem aynı bomb
Gibi gelir sana belki de aynı ton
Dibi delik gelebilir ama aynı fon
Kendini bilemez montofon ve monoton yaşar
Hep alt aynı don
Anlatırım ben derdimi yalnız
Ey, bi' mini microphone
Şimdi bana bi' bakınız hadi
Muamelesi kesebilir hasi
Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi
Bana bak, beni gör ve de öl vasi
Sesim hep duyulur tepeden bariton
Mekânım olabilir her an ozon
Yanıma gelenin canına girecektir
Ey, bi' mini microphone
O-oh
Bunu ben, bunu sen, şunu ben, onu sen
Gülü ben, günü sen, fenomen olacak dolacak her yer
Menemen kıvamı balçık gelemem
Elemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu
Yere seremezsem
Rüzgâr gibi esemezsem, veremezsem
Kalbimi, geri gelemezsem
Sen beni bilemedin, yüreğimi göremedin
Kendini bilemedin, yamacıma gelemedin
Amacına varamadın, her yeri karaladın
Barışı da yaraladın, acımadan aldın
Rüyalara daldın, bal arısı, gök karası
İstanbul kalem harp okulundan çıktı en baba Rap işte başına darısı
Ma-ma-ma-ma-ma microphone'unu getirsene, bana baksana
Laklak etme sakın ha; Sen beni dinle!
Kelimelerimi kilometrelerce milimetrik hesaplarla yazdım ha
İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhyme'lar
Fatalrhyme'la çatal olur ha!
Yatacaktır yere, bala banacaktır, kanacaktır
Akacaktır, rüzgâr gibi esecektir, geri gelecektir
Ceza etnik bir sentezdir, bela teknik bir arızadır
Üç fazdır, kanadı kırıktır
Taktik kuşkunun oluşumudur
Şu yaptığım Rap'teki uçurumdur
Bak beni gör hadi kâmil ol
Tepeden tırnağa sen hami ol
Rap'e göz kulak oldum, sen de ol
Ve de holocaust'u gören insan ol
Arı gibi uç, kartal gibi kon
Ve de sen köle ol, ya da ben patron
Rhyme'larım can yakabilir ha, pardon
Ey, bi' mini microphone
Şimdi bana bi' bakınız hadi
Muamelesi kesebilir hasi
Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi
Bana bak, beni gör, ve de öl vasi
Sesim hep duyulur tepeden bariton
Mekânım olabilir her an ozon
Yanıma gelenin canına girecektir
Ey, bi' mini microphone
Bana bak
Yo, kalbini aç, son atak
Yo, muamele pak katarakt
Yo, görünen köy bu dayak
Sözlerle gelen
Kendini Nostradamus sanana namus gerekir
Ceza gibi bir kâbus gerekir
Fanus gibi g** d********* çikita bir muz s******
Bana bir bakınız
Akınız, underground'u kafanıza takınız, yakınız, aleve veriniz her yeri
Holocaust'u görünüz, gösteriniz
İşte bu Hip-Hop gösterimiz
Yo, Allah Rap'in cezasını verdi
Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show
Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show
Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show
Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show
Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma
Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show
Şimdi bana bi bakınız haydi, şimdi bana bi' bakınız haydi!
Şimdi bana bi bakınız haydi, şimdi bana bi' bakınız haydi!
Şimdi bana bi bakınız haydi, şimdi bana bi' bakınız haydi!
Şimdi bana bi bakınız haydi, şimdi bana bi' bakınız haydi!
Şimdi bana bi bakınız, akınız, underground'u kafanıza takınız haydi!
Bana bi' bakınız, underground'u kafanıza takınız siz, haydi!
Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma microphone show
Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-mi-mi-mi-mi-mi-mi-ma-ma-ma-ma-mi-mi-mi-mi
Microphone show, mikrofon show (ha!)
HOLOCAUST ŞARKISININ NAKARAT KISMI
Şimdi bana bi' bakınız hadi
Muamelesi kesebilir hasi
Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi
Bana bak, beni gör, ve de öl vasi
Sesim hep duyulur tepeden bariton
Mekânım olabilir her an ozon
Yanıma gelenin canına girecektir
Ey, bi' mini microphone
HOLOKOST ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Ceza'nın en beğenilen ve en hızlı söylediği şarkısı olan Holocaust 2004 yılında çıkan Rapstar albümünde yer alan bir parçadır. Parça çok hızlı olduğundan dolayı sözleri çoğu kişi tarafından takip edilemiyor. Yani bazı kısımlar çoğu kişi tarafından anlaşılmamaktadır. Bu bakımdan sizler için sözlerini paylaştık. Şarkı Youtube'da milyonlarca dinlenme almıştır. Eski parça olmasına rağmen halen daha popülerdir ve dinlenmektedir.