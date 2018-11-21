Ceylin Cinayeti Duruşmasında Duygusal Anlar Yaşandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra ailenin komşuları Serkan ve Şükriye Türkmen'in evinde çeyiz sandığı içerisinde ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik ile ilgili Ödemiş Ağır Ceza mahkemesinde 12'nci duruşma görüldü. Atik'in öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan Serkan ve Şükriye Türkmen çifti mahkemeye SEGBİS sistemiyle katıldı. Savcının mütalaa verdiği duruşmada Ceylin Atik'in babası Murat Atik'in bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatması ise duygusal anlar yaşattı.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, çocuğun arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında, 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen 12'inci duruşmasına tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Ceylin Atik'in ailesi ile cinayet zanlıları Serkan ve Şükriye Türkmen çiftinin komşusu olan Kemal Çeneli, duruşmada tanık olarak dinlendi. Daha önceki duruşmalarda kızı Sinem Çeneli'nin, Türkmen çiftini gece 01.30-02.00 saatleri arasında içerisinde Ceylin'in bulunduğu sanılan sandığı taşıdığını gördüğünü söylediğini belirten baba Çeneli, aynı ifadeleri yineledi. Kemal Çeneli, ayrıca Serkan Türkmen'in yanında çalışan oğlunun iş kazası sonucu 125 bin TL tazminat aldığını ve bu baranın çalınmasından da yine Serkan Türkmen'i suçlayarak bu olayın cinayetle bağlantığı olduğunu öne sürdü.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan Serkan Türkmen ise "Ben haksızlığın içindeyim. Benim hiçbir ilgim yok. Bu çocuğu, ben hiç görmedim. Ben 15 yıllık sanayide esnafım. Benim parayla işim olmaz. Benim defterimde iş yerimde alacaklarım var ve kaldı. Ben o çocuğu hangi sandık içine konulduğunu bile bilmiyorum. Benim evimde iki tane sandık var ve ne şekilde, nasıl konulduğunu bilmiyorum. Tüm aşamalarda gördüklerimi bildiklerimi anlattım. Yine anlatırım" dedikten sonra eşi Şükriye Türkmen'e "Gerçeği söyle, günahıma giriyorsun" diye konuştu.

Şükriye Türkmen de öldürülen Ceylin Atik'in sandıkta taşınmasından haberi olmadığını söyledi.

BABA ATİK'İN SÖZLERİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Duruşmada öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlattı. Baba Atik'in günün anlamını anlatan bu sözleri üzerine duygusal anlar yaşandı. Ceylin'in dedesi, Mustafa Atik de "Bugün Dünya Çocuklar Günü, maalesef ben çocuğumun mahkemesindeyim. Benim çocuğum yok" diyerek üzüntüsünü ifade etti.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşma savcının mütalaa vermesi ile sona erdi. Savcı mütalaada Şükriye, Serkan Türkmen'in birlikte bu suçu işledikleri tasarlayarak canavar bir hisle kendini savunamayacak bir kişiye bu fiili işledikleri yönünde görüş belirtti. Duruşma 21 Aralık 2018 gününe ertelendi.

AVUKAT: ÖNÜMÜZDEKİ DURUŞMADA KARAR VERİLİR

Duruşma sonunda Atik ailesinin avukatlarından Mehmet Kaymak, gazetecilere açıklama yaptı. Avukat Kaymak, daha önceki duruşmalarda olduğu gibi cinayeti karı-kocanın birlikte işlediği konusunda görüşlerinin aynı olduğunu belirterek, "Savcı mütalaasını sundu. Daha önceki celsede açıkladığımız bir tanığın daha önce açıklamadığı bazı bilgilere sahip olduğunu söylemiştik. O açıklığa kavuştu. Mütalaada Şükriye, Serkan Türkmen'in birlikte bu suçu işledikleri tasarlayarak canavar bir hisle kendini savunamayacak bir kişiye bu fiili işledikleri yönünde mütalaa çıktı. Sonuç ağırlaştırılmış müebbet. Raziye Özkan'ın da suç unsurlarını gizleme konusunda savcılık cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Bu da 6 ayla, 5 yıl arasında bir cezayı kapsamaktadır. Önümüzdeki celse büyük ihtimal daha önceden bahsetmiş olduğumuz tanığın dinlenilmesi hususunda mahkeme heyeti bir karar verdi. Önümüzdeki celse o tanık dinlendikten sonra büyük ihtimal karar çıkacak diye düşünüyoruz. Mahkeme Başkanı duruşma sonunda tek tanık olarak dinlenen Kemal Çeneli'nin de bir takım ifadeleri konumunda kızı Sinem Çeneli'nin bir sonraki duruşma tarihi olan 21 Aralık 2018 günü saat 10.00'da hazır olarak çağrılmasına karar verdi" diye konuştu.

LAR

IZMIR'DE OLDURULEN CEYLIN ATIK'IN AILESININ AVUKATLARINDAN MEHMET KAYMAK, SAVCININ SUKRIYE-SERKAN TURKMEN CIFTI ICIN AGIRLASTIRILMIS MUEBBET HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMALIRINI TALEP ETTIGI SOYLEDI. (FOTO: IZMIR, DHA)

IZMIR'DE OLDURULEN CEYLIN ATIK DAVASINDA SAVCI MAHKEMEYE SUNDUGU MUTALAASINDA ZANLI CIF ICIN MUEBBET HAPIS TALEBINDE BULUNDU. (FOTO: IZMIR,DHA) - İzmir