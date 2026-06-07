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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, rüzgar kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif esecek.

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az çok bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve az çok bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az çok bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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