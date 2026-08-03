Yol çilesi devlet-vatandaş dayanışmasıyla sona eriyor

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Taşlık köyü Keçeoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 40 hanenin yıllardır yaşadığı ulaşım sorunu, devlet ile vatandaşın el ele vermesiyle çözüme kavuşuyor. Yaklaşık 25 yıl önce açılan ancak bozuk zemini nedeniyle hiçbir sürücünün kullanamadığı 500 metrelik yol, hayırsever vatandaşların çimento desteği, Giresun İl Özel İdaresi'nin sağladığı çakıl ve mahalle sakinlerinin imece usulü işçiliğiyle betonlanmaya başlandı.

Yıllardır ambulansların ulaşmakta güçlük çektiği, vatandaşların yüklerini sırtlarında taşımak zorunda kaldığı Taşlık köyü Keçeoğlu Mahallesi'nde başlatılan çalışma, devlet-vatandaş iş birliğinin örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 25 yıl önce açılan ancak bozuk zemini nedeniyle kullanılmayan 500 metrelik yol, hayırsever vatandaşların çimento desteği, Giresun İl Özel İdaresi'nin sağladığı çakıl ve mahalle sakinlerinin imece usulü işçiliğiyle betonlanmaya başlandı.

"Artık ambulans da, itfaiye de rahatlıkla ulaşabilecek"

Taşlık köyünün muhtarı Önder Fison, Keçeoğlu Mahallesi'nin uzun yıllardır çözüm bekleyen bir yol sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, yürütülen çalışmanın tamamen dayanışma ruhuyla hayata geçirildiğini söyledi. Mahallede yaklaşık 35-40 hanenin bulunduğunu ifade eden Fison, "Yolumuz yıllar önce açılmıştı ancak ambulansın girip çıkması bile büyük zorluk oluşturuyordu. Şimdi altyapısını hazırlıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde en sağlam şekilde betonlayacağız. Çalışma tamamlandığında ambulans da, itfaiye de mahallemize rahatlıkla ulaşabilecek" dedi.

Çalışmanın kamu ile vatandaşın ortak katkısıyla yürütüldüğünü belirten Fison, "Çimentomuzu hayırsever mahalle sakinlerimiz temin ediyor. Çakılımızı ise İl Özel İdaremiz gönderiyor, mahalle sakinlerimizde kadınıyla erkeğiyle 7'den 70'e el işçiliğiyle betonu döküyoruz. Burada devlet-vatandaş iş birliğinin en güzel örneği sergileniyor" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır beklenen hizmet, imece kültürüyle hayata geçiyor"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Keçe ise, yolun yaklaşık 25 yıldır aynı durumda olduğunu belirterek "Yol yapıldığından bu yana bu haldeydi. Aradan geçen yıllarda herhangi bir çalışma yapılmadı. Bugün ise köylümüz birlik oldu. Çakılımızı Özel İdare sağladı, çimentomuzu hayırsever iş insanımız Hamit Keçe aldı. İşçiliğini de mahalle sakinleri olarak bizler yapıyoruz. Herkes elinden gelen katkıyı sunuyor. Devletimizin desteğiyle, köylümüzün emeği birleşince bu hizmet ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"Hastalar battaniyeyle taşındı, çocuklar okula ulaşmakta zorlandı"

Mahalle sakinlerinden Zeki Keçe, yıllardır yaşadıkları ulaşım sıkıntısının günlük yaşamı etkilediğini ifade ederek, "20-25 yıldır aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Hastalarımızı zaman zaman battaniye üzerinde patika yoldan taşımak zorunda kaldık. Ambulansın gelemediği günler oldu. Çocuklarımız okula gidip gelirken büyük zorluk yaşadı. Ben de bu nedenle bir dönem Görele ilçe merkezine taşınmak zorunda kaldım. Şimdi birlik ve beraberlik içinde yolumuzu yapıyoruz. Herkes gücü yettiğince katkı veriyor. Bu dayanışma sayesinde yıllardır beklediğimiz hizmete kavuşuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı