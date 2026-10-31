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Van'da ilk kar Erek ve Artos Dağları'nı beyaza bürüdü, göl mavisiyle buluştu

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Van'da ilk kar Erek ve Artos Dağları'nı beyaza bürüdü, göl mavisiyle buluştu
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Van'da mevsimin ilk kar yağışıyla Erek ve Artos dağlarının zirveleri beyaza büründü. Dağların beyaz örtüsü Van Gölü'nün maviliğiyle birleşerek doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına kartpostallık görüntüler sundu.

Van'da mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünen Erek Dağı ve Artos Dağı, Van Gölü'nün mavi sularıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde sonbahar mevsimi etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı dağlar beyaz örtüsüne kavuştu. Van'ın doğusu ve güneyinde yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı ile 3 bin 550 rakımlı Artış Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Dağların yüksek kesimlerinde oluşan beyaz örtü, sonbaharın renkleriyle birlikte güzel görüntüler oluştururken, mevsimin ilk karı doğa tutkunlarının da ilgisini çekti.

" Van Gölü'nün maviliği, karla kaplanan dağların beyazıyla buluştu"

Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi Van, son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Kentin simgelerinden Erek Dağı ile Van Gölü Havzası'nın güneyindeki görkemli Artos Dağı ile batısında yer alan Kavuşşahap Dağları'nın zirveleri beyaza büründü. Yüksek rakımlı zirvelere düşen ilk kar, bölgede kartpostallık manzaralar oluşturdu. Dağların beyaz örtüsü ile Van Gölü'nün derin maviliği, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz bir görsel şölen sundu. Beyaz ve mavinin bu muhteşem uyumu, görenleri adeta büyüledi. Bölgede sonbahar renklerinin sarı ve kahverengi tonlarıyla birleşen bu manzara, Van'ın doğasının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Dağların zirvesindeki kar örtüsü, güneşli havanın da etkisiyle Van Gölü'nün maviliğiyle muazzam bir kontrast oluşturdu. Zirvelerdeki beyazlık ile gölün derin maviliğinin buluştuğu bu eşsiz manzara, görenleri adeta büyüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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