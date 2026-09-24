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Trabzon Akçaabat'taki Sera Gölü'ne 40 bin yavru sazan salındı

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Trabzon Akçaabat'taki Sera Gölü'ne 40 bin yavru sazan salındı
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Tarım ve Orman Bakanlığının balıklandırma çalışmaları kapsamında Trabzon Akçaabat'taki Sera Gölü'ne 40 bin yavru sazan salındı. Amasya'da yetiştirilen pullu sazan yavrularının göle bırakılmasıyla popülasyonun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılık hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları çerçevesinde Trabzon'un Akçaabat ilçesi sınırları içinde yer alan Sera Gölü'ne 40 bin yavru sazan bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje çerçevesinde Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonunda yetiştirilen pullu sazan yavruları Sera Gölü ile buluşturuldu.

Daha önce balıklandırma yapılması planlanan alanlar arasında belirlenen Sera Gölü'ndeki çalışmada, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından göle 40 bin yavru sazan salındı.

Çalışmayla göldeki balık popülasyonunun artırılmasının yanı sıra içsu kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında aynı zamanda amatör balıkçılığın desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının gelecek yıllarda da korunması amaçlanıyor.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca balık sayısının artırılmasına yönelik olmadığını belirterek sucul ekosistemlerin korunması açısından da önem taşıdığını kaydetti.

İçsu balık faunasının farklı etkenler nedeniyle zaman içerisinde değişebildiğine dikkat çeken Kaplan, Trabzon'da balık stoklarının korunması amacıyla denetim ve kontrol çalışmalarının yanı sıra balıklandırma uygulamalarına da yer verildiğini söyledi.

Kaplan, su kaynaklarındaki balık varlığının güçlendirilmesinin sürdürülebilir balıkçılık açısından önem taşıdığını ifade ederek, mevcut kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının temel sorumluluklardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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