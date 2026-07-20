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Sinop en yeşil iller arasında

Sinop en yeşil iller arasında
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Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerine göre Sinop, yüzde 64 ormanlık alanla Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı. Karabük yüzde 72 ile birinci olurken, Muğla, Kastamonu ve Bolu ilk dörtte yer aldı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre Sinop, yüzölçümüne oranla ormanlık alan bakımından Türkiye'nin en yeşil 5'inci ili oldu.

OGM'nin illerin yüzölçümüne göre ormanlık alan oranlarını içeren 2025 yılı verilerine göre Sinop, yüzde 64'lük orman varlığıyla Türkiye genelinde 5'inci sırada yer aldı. Karadeniz'in doğal zenginlikleriyle öne çıkan kent, sahip olduğu geniş ormanlık alanlarla dikkat çekmeye devam etti. Açıklanan verilere göre listenin ilk sırasında yüzde 72 ile Karabük yer alırken, yüzde 68 ile Muğla ikinci, yüzde 67 ile Kastamonu üçüncü, yüzde 65 ile Bolu dördüncü sırada bulundu. Sinop'u ise yüzde 55 ile Artvin, yüzde 54 ile Bartın, yüzde 53 ile Zonguldak ve Antalya, yüzde 52 ile Giresun takip etti.

Orman Genel Müdürlüğü, ormanların iklimin korunması, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğin devamı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, orman varlığının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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