Sinop'ta örnek cami bahçelerine başarı belgesi

" Sinop'un En Güzel Cami Bahçelerini Seçiyoruz Projesi" kapsamında başarı gösteren 119 din görevlisine başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, proje tanıtım videosu izletildi ve proje kapsamında dereceye giren camilerin görsellerinden oluşan sinevizyon gösterimi yapıldı.

İl genelinde cami bahçeleri ile müştemilatlarının daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını amaçlayan proje kapsamında 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında merkez, ilçe ve köylerde bulunan bin 153 cami oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda 100 puan üzerinden 85 ve üzeri puan alan 100 camide görev yapan 119 din görevlisi başarı belgesi almaya hak kazandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, projenin cami bahçelerinde temizlik, düzen ve estetik anlayışını yaygınlaştırmayı amaçladığını belirterek, "Proje kapsamında il merkezi, ilçelerimiz ve köylerimizde bulunan bin 153 camimiz değerlendirmeye tabi tutuldu. Yaklaşık 100 camimiz 85 ve üzeri puan alarak başarı belgesi almaya hak kazandı" dedi.

Programda proje kapsamında il birincisi olan Sinop Merkez Abalı Köyü Camii'nin din görevlisi Zeyfullah ile Abalı Köyü Muhtarı Yaşar Altıntaş da kürsüye çıkarak proje kapsamında yürütülen çalışmaların cami çevrelerinin güzelleştirilmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehmet İzci ise yaptığı konuşmada din görevliliğinin gönül işi olduğuna dikkat çekerek, "İnsan ya yaptığı işi sevecek ya da sevdiği işi yapacak. Bir insanın yüzünde tebessüm olabilmek, kalbindeki sızının dermanı olabilmek dünyanın en güzel işlerinden biridir. Camileri güzelleştirmek elbette önemlidir ancak asıl önemli olan gönülleri de güzelleştirmektir. Bu anlamlı projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Özarslan da konuşmasında camilerin toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak, "Camilerimiz tarih boyunca şehirlerin merkezinde yer almış, toplumun birlik ve beraberliğinin simgesi olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve onun fedakar mensupları toplumumuzu ayakta tutan önemli kurumlardan biridir. Din görevlilerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu projeyle camilerimizin manevi kimliğine yakışır şekilde daha güzel ve düzenli hale gelmesine katkı sağlayan tüm din görevlilerimizi gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projede başarı gösteren 119 din görevlisine başarı belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı