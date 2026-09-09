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Niğde’nin bin 800 rakımlı Tumlu Yaylası’nda Geven Balı bereketi

Niğde’nin bin 800 rakımlı Tumlu Yaylası’nda Geven Balı bereketi
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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gümüşler beldesi Tumlu Yaylası’nda gerçekleştirilen coğrafi işaretli Niğde Geven Balı hasadına katılarak arıcılarla bir araya geldi.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gümüşler beldesi Tumlu Yaylası'nda gerçekleştirilen coğrafi işaretli Niğde Geven Balı hasadına katılarak arıcılarla bir araya geldi.

Yaklaşık bin 800 rakımda gerçekleştirilen bal hasadında petekleri inceleyen Vali Akmeşe, bal sağımına da katıldı. Bu yıl hasadın oldukça bereketli geçtiğini belirten Akmeşe, Niğde Geven Balı'nın kentin önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu söyledi. Niğde Geven Balı'nın geçtiğimiz yıl coğrafi işaret aldığını hatırlatan Vali Akmeşe, "Bin 800 rakımda Gümüşler Tumlu Yaylası'ndayız. Bal hasadı için geldik. Bu senenin çok bereketli geçtiğini öğrenmekten büyük mutluluk duydum. Geven balımız coğrafi işaretli, çok kıymetli ve besleyici değeri yüksek bir ürünümüz" dedi.

Doğal ortamda üretilen Niğde Geven Balı'nın daha geniş kitleler tarafından tanınmasını istediklerini ifade eden Akmeşe, balın geven bitkisinin yanı sıra hafif kekik aroması taşıdığına dikkat çekti.

Marka değeri artırılacak

Niğde'nin zengin florasının arıcılık açısından önemli bir avantaj sunduğunu vurgulayan Akmeşe, coğrafi işaretli Niğde Geven Balı'nın marka değerinin artırılması için üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Vali Akmeşe, "Bu doğal ortamda üretilen balımızı herkesin tanımasını ve keşfetmesini istiyoruz. Çok özel bir ürünümüz. İnşallah tüketicilerimize şifa olsun. Üreticilerimizin ellerine, emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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