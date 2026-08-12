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Muğla'daki İki Kütüphane Deprem Güçlendirme İçin Kapatıldı

Muğla'daki İki Kütüphane Deprem Güçlendirme İçin Kapatıldı
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Muğla Hoca Mustafa Efendi İl Halk Kütüphanesi ve Şehbal-Hilmi Şerif Baydur Çocuk Kütüphanesi, bakım-onarım ve deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle hizmete kapatıldı. Koleksiyonlar ve tefrişat malzemeleri Köyceğiz İlçe Halk Kütüphanesi'ne taşınacak. Yaklaşık 2,5 yıl sürecek çalışmalar boyunca gezici kütüphane aracıyla hizmet verilecek. Tescilli yapıların depreme dayanıklı ve çağdaş hale getirilmesi hedefleniyor.

Muğla Hoca Mustafa Efendi İl Halk Kütüphanesi ile şube kütüphanesi olan Şehbal-Hilmi Şerif Baydur Çocuk Kütüphanesi, bakım-onarım ve deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında kullanıcı hizmetine kapatıldı. Kütüphanelerde taşınma işlemleri de başladı.

4 Ağustos 2026 tarihli Valilik Oluru doğrultusunda başlatılan süreç kapsamında, kütüphanelerin koleksiyonları tadilat süresince Köyceğiz İlçe Halk Kütüphanesi'nde muhafaza edilecek. Kütüphanelerde kullanılan tefrişat malzemeleri de Köyceğiz'de okuyucuların hizmetine sunulacak. Yaklaşık 2,5 yıl sürmesi beklenen çalışmalar boyunca vatandaşların kütüphane hizmetlerinden mahrum kalmaması için gezici kütüphane aracıyla hizmet verilmesi planlanıyor. Tescilli yapı niteliğindeki kütüphane binalarında gerçekleştirilecek bakım-onarım ve deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yapıların günün ihtiyaçlarına uygun, depreme dayanıklı ve çağdaş kütüphane hizmeti sunabilecek hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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