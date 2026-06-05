Başkan Akdoğan: 'Kuşadası'nın doğal mirası Tülüşah'a sahip çıkalım'

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan Dünya Çevre Günü'nde yaptığı açıklamada herkesi doğaya ve kentin doğal değerlerine sahip çıkmaya davet etti.

Tülüşahın Kuşadası'nın doğal zenginliklerinin en özel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Akdoğan; "Tülüşah yalnızca bir bitki değil, Kuşadası'nın kimliğinin ve doğal zenginliğinin bir parçasıdır. Bu eşsiz mirası korumak, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

Başkan Akdoğan yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi;

" Kuşadası'nın simgelerinden biri olan ve yalnızca bölgemizde doğal olarak yetişen Tülüşah, ilçemizin en önemli doğal değerleri arasında yer almaktadır. Her yıl belirli dönemlerde çiçek açan bu eşsiz bitki, biyolojik çeşitliliğimizin korunması açısından büyük önem taşıyor. Kuşadası Ticaret Odası olarak, bölgemizin doğal miraslarından biri olan Tülüşah'ın korunmasının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda turizm ve kent kimliğimiz açısından da önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin, bu dönemde açmaya başlayan Tülüşahların bulunduğu alanlarda hassasiyet göstermeleri, bitkilere zarar vermemeleri, koparmamaları ve yaşam alanlarını korumaları çok önemli. Çünkü endemik türlerin korunması, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biri. Doğal mirasımıza sahip çıkarak hem çevremizi hem de kentimizin geleceğini korumuş oluruz"

Akdoğan aynı zamanda, Kuşadası'nın sembolik ve endemik çiçeği Tülüşahı koparmanın cezasının ise 699 bin 245 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bilimsel adı Rhaponticoides Mykalea olan ve adını, Milli Park'ın da bulunduğu Samson Dağları'nın antik isminden alan Tülüşah (Aydın Gaşağı), IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) Tehlike Kategorisi'nde "CR" (Çok Tehlikede) olarak yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı