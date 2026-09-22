Kars DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü baraj çevrelerini ağaçlandıracak

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Kars DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Ağaçlandırma ve Orman Yangınları Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında Kars'ta çalışmalara başlandı. Protokolle baraj ve göletlerin çevresinin ağaçlandırılması, erozyonun önlenmesi ve orman yangınlarına karşı tedbirlerin artırılması hedefleniyor.

Kars'ın doğal varlıklarının korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması amacıyla DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında iş birliğine gidildi. İmzalanan protokol kapsamında sorumluluk sahasında bulunan baraj ve göletlerin çevrelerinde ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

"Baraj ve gölet çevreleri yeşillendirilecek"

İş birliği ile başta baraj ve gölet çevreleri olmak üzere uygun alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak çalışmalarla su kaynaklarının çevresindeki doğal dokunun güçlendirilmesi, yeşil alanların artırılması ve bölgenin ekolojik yapısına katkı sağlanması hedefleniyor.

Ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra erozyonla mücadele ve toprak muhafaza uygulamalarına da ağırlık verilecek. Böylece yağış ve diğer doğal etkenlerle oluşabilecek toprak kayıplarının azaltılması ve su kaynaklarının daha etkin şekilde korunması amaçlanıyor.

"Orman yangınlarına karşı ortak mücadele"

Protokolün önemli başlıklarından birini de orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler oluşturuyor. Kurumlar arasında sağlanacak koordinasyonla yangın riskinin azaltılması, muhtemel yangınlara karşı hazırlıkların güçlendirilmesi ve mevcut doğal alanların korunmasına yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesi planlanıyor.

Özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı kurumların imkan ve kabiliyetlerinin koordineli şekilde kullanılması, "Yeşil Vatan"ın korunmasına yönelik çalışmaların daha etkin hale getirilmesine katkı sağlayacak.

"Su kaynakları ve doğal alanlar korunacak"

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle yalnızca yeni ağaçlandırma alanlarının oluşturulması değil, aynı zamanda su kaynakları ile doğal alanların bütüncül bir anlayışla korunması hedefleniyor.

Baraj ve göletlerin çevresinde yapılacak çalışmaların, toprak ve su kaynaklarının korunmasının yanı sıra bölgedeki doğal yaşamın desteklenmesine de katkı sunması bekleniyor.

"Daha yeşil bir gelecek için birlikte çalışıyoruz"

Kurumlar tarafından yürütülecek ortak çalışmalarla çevrenin korunması, su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve yeşil alanların artırılması amaçlanırken, kurumlar arası koordinasyon ve dayanışmanın da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hayata geçirilen iş birliğiyle ilgili yapılan değerlendirmede, "Yeşil Vatanımızı ve su kaynaklarımızı korumak, doğal varlıklarımızı gelecek nesillere daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde aktarmak amacıyla bu iş birliği hayata geçirildi. Kurumlar arası koordinasyon ve dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Daha yeşil bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye için birlikte çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı