Sipa Durik Zirvesinde Tarihi İlk: Kadın Dağcılar Zirvede

Hakkari merkez ilçeye bağlı 4 bin 123 metre yükseklikteki Sipa Durik zirvesine iki rehber eşliğinde iki kadın ve bir erkek dağcı tırmanış gerçekleştirdi. Muğlalı dağcılık antrenörü Nursel Ölmez ve Ankara'lı dağcı Gülnur Bağcı Türkiye'nin en tehlikeli dağları arasında gösterilen Sipa Durik'e tırmanan ilk kadın dağcılar olarak tarihe geçti.

Geçen yıl Bursalı dağcı yaşamını yitirmişti

14 Temmuz 2025 tarihinde Bursalı emekli astsubay ve dağcı Yüksel Işık Sipa Durik dağının zirvesine tek başına ulaştıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Zirveye tırmandıktan sonra dönüşte kaybolan Bursalı Yüksel Işık'ın cansız bedeni Sipa Durik dağı eteklerinde bulunmuştu. 4 bin 123 rakımlı Sipa Durik Dağı tırmanışında aynı zamanda Bursalı dağcı Yüksel Işık'ın anısı da yaşatıldı.

1973'ten kalan zirve defteri bulundu

Sipa Durik dağına geçen yıl Temmuz ayında tırmanın Barış Adıyaman, Beşir Tertemiz Mehmet Ali Bozbay, zorlu tırmanış sırasında zirve bölgesinde 1973 yılına ait bir de defter buldular. 53 yıl boyunca bölgede duran defterin zaman içerisinde hava şartları nedeniyle büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü. Deterin okunan bölümlerinde giden dağcıların kaç metrede kamp yaptıkları ilişkin notlar yer alıyor. İçerisindeki yazıların bir bölümünün okunmasının güç olduğu defterin, 1973 yılında Sipa Durik Dağı'na gerçekleştirilen tırmanışlara ilişkin önemli bir hatıra niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Sipa Durik zirvesine tırmanın ilk kadın dağcılar

4 bin 123 rakımlı Sipa Durik dağının zirvesinin yakın çevresi hala kar ile kaplı olması dikkat çekti. Zorlu bir tırmanış gerçekleştiren katın dağcılar Sipa Durik zirvesine ulaşan ilk kadın dağcılar olmanın mutluluğunu yaşadılar. Türkiye'nin er tehlikeli dağlarından birisi olan ve sarp kayalardan tırmanarak zirveye ulaşan 5 kişilik ekipte yer alan Muğlalı dağcılık antrenörü Nursel Ölmez Sipa Durik dağı zirvesine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını açıkladı.

2025 yılında zirveye ulaşan dağcılar rehberlik yaptı

2025 yılında Sipa Durik zirvesine tırmanan Hakkari'li profesyonel dağcılar Barış Adıyaman ve Beşir Tertemiz, Hakkari bölgesindeki 5 dağın zirvesine tırmanma projeleri bulunduğunu belirterek, "Her seferinde 3 bin 900'de döndük iki kere 3 bin 920'de döndük. Bir kere de 4 bin 025'den döndük. ve son bu üçüncü tırmanışta boltlama yaptık. Dört tane bolt çaktık. Bizim ilk tırmanışımız bizim zamansal açıdan plan program yaparak her tırmanışımızda daha da ilerlettik. En son 28 Temmuz 2025'te zirve daha oturaklı ve daha iyi bir programla biz dağa girdik. O 4.120 zirvesine yaklaşık 52 yıllık bir zirveye daha iyi bir programla dağın 4 bin 123 zirvesine yaklaşık 52 yıllık bir zirve defteriyle karşı karşıya geldik. İlk kadın dağcılar, Sipa Durik dağına ilk kadın dağcılar Nursel Ölmez ve Gülnur Bağcı, Sipa Durik zirvesine tırmandı" dedi.

"Sipa Durik zirvesine ulaşan ilk kadın dağcı olduğum için mutluyum"

Denizli Pamukkale Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü üyesi Muğlalı dağcılık antrenörü Nursel Ölmez, geçen yıl Temmuz ayında tırmandığı Sipa Durik dağında iniş esnasında düşerek yaşamını yitiren Bursa'lı dağcı Yüksel Işık'ın vefatı sonrası bu dağın ilgisini çektiğini söyledi. 4 bin 123 rakımlı dağ ilk tırmanan kadın dağcı olması nedeniyle büyük gurur yaşadığın açıklayan Ölmez, "Dün bir tırmanış yaptık. Hakkari'nin tehlikeli bir dağı olan Sipa Durik Dağı'na. Bu dağa en son Enver Yıldırgan ve Ömer Burhan Tüzel çıkmışlar. Orada bir defter bırakmışlar ve 52 yıldır o dağa hiç kimse çıkmamış. Çok tehlikeli bir dağ olduğu için bu dağa hiç kimse çıkmamış. Ta ki 2025 yılında Barış Adıyaman ve Beşir Tertemiz adlı arkadaşımız çıkıp o defteri bulana kadar. Defteri bulmuşlar ama defterin okunacak bir hali yok. Sadece o iki isim gözüküyor orada. Çok fazla bir şey yok. 2025 yılında çıkan bu arkadaşlarımızla biz rica ettik. Dedik. Rica ettik derken öncesinde şöyle bir şey oldu. Yüksel Işık adlı dağcı arkadaşımız bu dağda hayatını kaybetti. Zirveyi yaptı. Zirveden hatta ailesine görüntülü aradığını biliyoruz. Kızının sosyal medyadan paylaşımını görmüştüm. İki arkadaş gidiyorlar. Bir arkadaşı aşağıda bekliyor onu. Çıkamayacağım diyor. Diğeri diyor ki ben çıkacağım. Çünkü o dağı dört beş defa denemiş ve çıkamamış. Beşincide çıkıyor ama dönüşte yanlış bir sistem kurduğu için düşüyor ve orada rahmetli oluyor. Bunu duyduktan sonra o dağa ilgim daha çok arttı. Mutlaka bu dağa gitmeliyiz diye düşündük. Barış Adıyaman ve Beşir Tertemiz arkadaşımıza ulaştık. Bize rehberlik yapabilir misiniz diye sorduk ve kendileri de bize rehberlik yaptılar. Ankara'dan Gülnur Bağcı arkadaşım ve bir de Mert Akbulut arkadaşımız bize katıldı ve beş kişilik bir ekiple 26 Ağustos günü biz bu zirveyi sağlıklı bir şekilde başardık ve sağlıklı bir şekilde geri döndük. Yani tehlikeler çok vardı. Ama biz bunu başardık ve bu zirveye çıkan ilk kadın dağcı olduğum için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı