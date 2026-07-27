DSİ'den Erzurum'a Su Yatırımı: Doruklu Barajı ve Kavuşturan Göleti Tarıma Can Suyu Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, tarım arazilerinde verimliliği artırmak, içme ve kullanma suyu teminini güçlendirmek ve yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla çalışmalarını yürüten DSİ, suyun her damlasını ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Erzurum'da yapımı devam eden Tortum Doruklu Barajı ile Pasinler Kavuşturan Göleti, bölge tarımına önemli katkılar sağlayacak yatırımlar arasında yer alıyor.

Baraj ve Göletten Tarıma Can Suyu

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzurum'un su kaynaklarını daha verimli değerlendirmek amacıyla yürütülen projelerde çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti. Balta, Tortum Doruklu Barajı inşaatında şu anda dolusavak kazısı ve gövde dolgu imalatlarının sürdüğünü, relokasyon yolu kazıları ile gövde sağ ve sol sahil sıyırma kazılarının tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi. "Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki susuz tarım alanları modern sulama imkanına kavuşacak. Baraj, 866 bin metreküp su depolama kapasitesiyle önemli bir ihtiyacı karşılayacak."

Pasinler ilçesinde yapımı süren Kavuşturan Gölet'inde de derivasyon imalatlarının tamamlandığı, dolusavak imalatları ve rezervuar alanı sıyırma kazılarının devam ettiğini belirten Genel Müdür Balta, "Göletimizin tamamlanmasıyla birlikte 1.060 dekarlık tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak. Böylece hem tarımsal verimlilik artacak hem de üreticimizin üretim maliyetleri azalacak." dedi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ'nin Erzurum'un su potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğini belirterek, bu yatırımların bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Erzurumlu Üreticiye Yıllık 33 Milyon 500 Bin Lira Ek Gelir

Doruklu Barajı ile Kavuşturan Gölet'inin tamamlanmasıyla birlikte sulamaya açılacak tarım alanlarının bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta şöyle konuştu, "Baraj ve göletler sayesinde modern sulama sistemleriyle buluşacak tarım arazilerinde sulama maliyetleri düşecek, ürün verimi ve kalitesi artacak. Sulu tarıma geçişle birlikte üreticilerimiz daha yüksek katma değerli ürünler yetiştirme imkanına kavuşacak. Böylece Erzurumlu çiftçilerimiz, 2026 yılı fiyatlarıyla yılda yaklaşık 33 milyon 500 Bin lira ilave tarımsal gelir elde edecek."

Projeler Bölge Tarımına Değer Katacak Doruklu Barajı

Erzurum'un Tortum ilçesinde inşa edilen Doruklu Barajı, temelden 42,50 metre yüksekliğinde olup ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Barajın 866 bin metreküp su depolama kapasitesiyle 1.620 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet etmesi hedefleniyor.

Kavuşturan Göleti

Pasinler ilçesinde inşa edilen Kavuşturan Göleti ise temelden 26,4 metre yüksekliğinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 221 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip gölet sayesinde 1.060 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak.

DSİ tarafından hayata geçirilen bu yatırımlar sayesinde Erzurum'da tarımsal üretimde verimlilik artacak, su kaynakları daha etkin kullanılacak ve bölge ekonomisine uzun yıllar boyunca önemli katkılar sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı