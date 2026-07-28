Tuncay Sonel'in mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı
Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Delil karartma ve usulsüzlük iddialarıyla 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 5'i üst düzey olmak üzere 18 emniyet mensubu gözaltına alındı. Öte yandan dosyaya giren, tutuklu eski Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in beyan ettiği mal varlığı ve Adana'da bir iş yerinden aylık 700 bin TL'lik kira geliri elde ettiği ortaya çıktı.
- Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayeti soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 18 kişi gözaltına alındı.
- Tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in beyanıyla dosyaya giren mal varlığında Ankara'da hobi bahçesi ve konut, Adana'da aylık 700 bin TL kira getirili iş merkezi, Antalya'da arsa, İstanbul'da daire, 2 BMW ve 13,4 milyon TL değerinde ziynet eşyası yer alıyor.
Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun cinayetinin ardından başlatılan soruşturma genişleyerek devam ediyor.
Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
EMNİYET MENSUPLARINA YÖNELİK OPERASYON: 18 GÖZALTI
Sözcü'nün haberine göre soruşturma kapsamında, Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel döneminde adli süreçte usulsüzlük yaptıkları ve delillere müdahale ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik Nevşehir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu illerdeki 21 adrese baskın yapıldı.
TÜM DETAYLAR TİTİZLİKLE ELE ALINIYOR
Operasyonlarda aralarında Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polisin yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
Öte yandan tutuklu eski Vali Tuncay Sonel hakkında, bir kadını tehdit ettiği, telefonunu değiştirdiği, aracına takip cihazı yerleştirerek yurt dışına gitmesine zorladığı yönündeki iddialara ilişkin işlemlerin de sürdürüldüğü bildirildi.
DOSYAYA GİREN DUDAK UÇUKLATAN MAL VARLIĞI
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise tutuklu eski Vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadesinde ortaya çıktı. Handan Sonel'in resmi olarak beyan ettiği ve soruşturma dosyasına giren aileye ait taşınır ve taşınmaz mal varlıkları şu şekilde sıralandı:
- Ankara: 3 milyon TL değerinde hobi bahçesi ve Tuncay Sonel adına kayıtlı bir konut
- Adana : 5 katlı iş merkezi (Aylık 700 bin TL kira getirisi)
- Antalya: (Gazipaşa) Bir adet arsa
- İstanbul: Oğulları Mustafa Türkay Sonel adına kayıtlı 1+1 daire
- Araç ve Ziynet: 2 adet BMW marka otomobil ve 13,4 milyon TL değerinde ziynet eşyası