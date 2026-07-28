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Murgul'daki derelere 30 bin kırmızı benekli alabalık salındı

Murgul'daki derelere 30 bin kırmızı benekli alabalık salındı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında, Artvin'in Murgul ilçesinde Kabaca ve Başköy derelerine 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı. Çalışma, doğal alabalık stoklarını güçlendirmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve su ekosisteminin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında üretilen 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu, Murgul ilçesindeki Kabaca ve Başköy derelerine bırakıldı.

Artvin'in Murgul ilçesinde, doğal alabalık popülasyonunun korunması ve geliştirilmesi amacıyla 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu dereye salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, aynı derelerden temin edilen anaç balıklardan Trabzon Maçka Altındere Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen 30 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu, Murgul ilçesindeki Kabaca ve Başköy derelerine bırakıldı.

Balıklandırma programına Murgul Kaymakamı Ferhat Gür, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve köy muhtarları katıldı.

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmanın doğal alabalık stoklarının güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgedeki su ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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