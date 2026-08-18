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Bolvadin'deki eski kum ocağı kaçak atık çöplüğüne döndü

Bolvadin'deki eski kum ocağı kaçak atık çöplüğüne döndü
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki eski kum ocağı, kimliği belirsiz kişilerce dökülen tonlarca plastik, evsel çöp ve tavuk sakatatıyla adeta çöplüğe dönüştü. Sıcak havanın etkisiyle çürüyen hayvansal atıklar bölgede ağır kokuya yol açıyor, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yerel halk, yetkililerin temizlik yapmasını ve kaçak döküm yapanların cezalandırılmasını talep ediyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki eski ve atıl durumdaki kum ocağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dökülen atıklar nedeniyle adeta bir çöplük yuvasına dönüştü. Bölgeden yükselen yoğun koku ve çevreye saçılan tavuk sakatatları çevrede büyük rahatsızlığa sebep oluyor.

Bolvadin-Hamidiye köyü güzergahında yer alan ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen eski kum ocağı bölgesi, çöp ve sanayi atıklarının yasa dışı döküm alanı haline geldi. Kötü kokuların yükseldiği alanda inceleme yapıldığında; tonlarca plastik atık, evsel çöp ve çevreyi tehdit eden ciddi miktarda tavuk sakatatı ile tavuk bacakları gibi hayvansal atıkların alana kontrolsüzce atıldığı görüldü.

Rüzgarla birlikte kokudan durulmuyor

Sıcak havanın da etkisiyle alanda çürüyen hayvansal atıklar nedeniyle bölgede göz gözü görmezken, çevreye yayılan ağır koku hat boyu seyahat eden sürücüleri ve bölgeye yakın alanlarda bulunan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bölge sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, hem çevre sağlığını hem de kamu düzenini tehdit eden bu vahşi depolamaya tepki göstererek, yetkililerin bir an önce söz konusu alanda temizlik çalışması yapmasını ve kaçak döküm yapanların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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