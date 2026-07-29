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Bursa’nın sahillerinden Temmuz ayında da sevindiren haber

Bursa’nın sahillerinden Temmuz ayında da sevindiren haber
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Bursa’da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Temmuz ayı ikinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı.

Bursa'da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Temmuz ayı ikinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı. Analizlerde plajların genelinde iyi kalitede suya sahip olduğu açıklandı.

Bursa il sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9 ve Karacabey'de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. Yapılan analizlerde alınan numunelerin 19 plajda değerlerin altında, 5 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi. Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa " iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" tespitlerine yer veriliyor.

Bursa'nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

"Gemlik: Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Narlı Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı, Gemsaz Halk Plajlarında 'iyi kalite su' iken B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, 'orta kalite su'

Mudanya: Altıntaş Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı, B.B.B. Eğerce Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı 'iyi kalite su' iken B.B.B. Mesudiye Halk Plajı ve Kumyaka Halk Plajı 'orta kalite su'

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları plajlarında 'iyi kalite su' iken Yeniköy Halk Plajı 'orta kalite su'

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Orhangazi Halk Plajı 'iyi kalite su' iken Darka Tatil Köyü'nde 'orta kalite su' olarak belirlendi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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