Gölhisar Gölü'nde çöp kirliliği ve levhaya tüfekle saldırı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Burdur'daki Gölhisar Gölü'nü kuş bakışı gören noktada çöp bidonu boş olmasına rağmen çevrenin atıklarla kaplandığını, tanıtım levhasının ise tüfekle delik deşik edildiğini belirterek, "Lütfen burada hayvanları örnek alalım. Çünkü hayvanlar doğaya çöp ve katı atık bırakmaz, ormanı kirletmez" sözleriyle tepki gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, hafta sonu gerçekleştirdiği Burdur gezisi sırasında Gölhisar Gölü'nü kuş bakışı gören noktada karşılaştığı çevre kirliliğine tepki gösterdi. Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret ettikten sonra Gölhisar Gölü'nü görmek için bölgeye gittiklerini belirten Gökoğlu, göl çevresinde dolaştıktan sonra manzarayı yüksekten gören bir noktaya ulaştıklarını söyledi. Gölün manzarasının oldukça güzel olduğunu ifade eden Gökoğlu, bölgede bulunan çöp bidonunun boş olmasına rağmen çevresinin çöplerle kaplı olduğunu gördüklerini kaydetti.

"Çöp bidonu boş, çevresi çöplerle kaplı"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Hafta sonu Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret ettik. Ardından Gölhisar'ın ismini aldığı gölü görmek istedik. Gölün çevresinde bir süre dolaştıktan sonra gölü kuş bakışı gören yüksek bir noktaya ulaştık. Göl, gerçekten oradan çok güzel görünüyordu. Ancak bölgede bir çöp bidonu bulunmasına ve bidonun içi boş olmasına rağmen çevresi tamamen çöplerle kaplıydı. İnsanlar, çöplerini bir veya iki metre uzaklıktaki çöp bidonuna atmak yerine etrafa bırakmışlardı. Aklınıza gelebilecek her türlü çöp, o güzel manzaranın izlendiği alana saçılmış durumdaydı. Burası yüksek bir nokta olduğu için çöplerin bir kısmı da aşağıdaki çukurluğa atılmıştı."

Karşılaştığı görüntünün kendisini üzdüğünü dile getiren Gökoğlu, insanların göl manzarasını izlemek ve bölgede vakit geçirmek için alana geldiğini ancak çevreyi kirleterek ayrıldığını söyledi. Gökoğlu, "Bu görüntü bana hem çok ilginç hem de üzücü geldi. İnsanlar buraya geliyor, yiyip içiyor ve güzel manzarayı izliyor ancak bulundukları alanı son derece kötü kullanıyorlar. Burası ormanlık ve gerçekten çok güzel bir yer. Bu manzarayı görünce aklıma yurt dışındaki ormanlık alanlarda yer alan bir uyarı yazısı geldi. İngilizce olarak yazılan bu uyarının Türkçesi şu şekilde: 'Lütfen burada hayvanlar gibi davranın. Çünkü hayvanlar doğaya çöp ve katı atık bırakmaz, ormanı kirletmez'" ifadelerini kullandı.

Tanıtım levhasını tüfekle delik deşik ettiler

Bölgedeki çevre kirliliğinin yanı sıra gölü tanıtan levhanın da zarar gördüğünü ifade eden Gökoğlu, levhanın tüfekle ateş edilerek delik deşik edildiğini söyledi. Gökoğlu, "Maalesef insanlarımız, orada yaşayan canlılardan daha kötü davranarak bulundukları alanı çöplerle ve plastik atıklarla kirletip gidiyor. Ayrıca bölgeyi tanıtan levhanın da tüfekle ateş edilerek delik deşik edildiğini gördük. Biz bu kadar barbar bir millet miyiz? İnsan, yaşadığı yeri güzelleştirir; kirletmez, zarar vermez. Hatta çevrede uygunsuz bir durum varsa çöpleri toplar ve temizler. Bir sonraki ziyaretçiler orayı, çevremizi ve ülkemizi daha temiz görsün diye bulunduğu alanı temiz tutar" diye konuştu.

"Şişeler orman yangınına neden olabilir"

Ormanlık alana atılan cam ve plastik şişelere de dikkati çeken Gökoğlu, şişelerin içerisinde kalan suyun mercek etkisi oluşturabileceğini ve yangın riskine yol açabileceğini belirtti. Gökoğlu, "Görüntülere dikkat edildiğinde bazı çöplerin ormanlık alana dağıldığı, özellikle cam ve plastik şişelerin hala bitkilerin üzerinde bulunduğu görülüyor. Şişelerin ve pet şişelerin içindeki su, mercek görevi görebilir. Bu durum, orman yangınına ve büyük bir faciaya neden olabilir. Zaten yaz dönemindeyiz. Otlar kurumuş durumda ve ormanlık alanlar en küçük bir kıvılcımda ya da mercek etkisi oluşturabilecek bir durumda alev alabilecek halde. Orman yangınlarının önemli nedenlerinden biri de doğaya atılan bu tür şişeler. Bu nedenle bölgede ciddi bir yangın riski de bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı