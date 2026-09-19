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Bitlis'te su kaynakları 1 milyon 397 bin 500 yavru sazanla buluştu

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Bitlis'te su kaynakları 1 milyon 397 bin 500 yavru sazanla buluştu
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Bitlis'te 2026 balıklandırma programı kapsamında göl ve göletlere toplam 1 milyon 397 bin 500 yavru sazan bırakıldı. Elazığ'daki Keban tesisinden temin edilen yavrular Adilcevaz Aygır Gölü, Hiş Göleti ve Ahlat'taki Nazik Gölü'ne salınarak ekosistemin desteklenmesi amaçlandı.

Bitlis'te 2026 yılı balıklandırma programı kapsamında göl ve göletlere toplam 1 milyon 397 bin 500 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinden temin edilen yavru sazanlar su kaynaklarıyla buluşturuldu. Çalışmalar kapsamında Adilcevaz Aygır Gölü'ne 97 bin 500, Hiş Göleti'ne 25 bin ve Ahlat sınırları içerisinde bulunan Nazik Gölü'ne 1 milyon 275 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ile kurum personeli katıldı. Balıklandırma çalışmalarıyla su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sucul ekosistemlerin desteklenmesi amaçlanırken, Bitlis'teki su kaynaklarının balıklandırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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