Malatya'da Kayısıda Kış Aşısı Denemesi

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli merkezlerinden Malatya'da kayısı hasadında sona gelinirken, Akçadağ ilçesinde aynı bahçede bir yanda hasat için gün sayan kayısılar diğer yanda ise yeniden oluşan çağlalar görenleri şaşırttı. Üreticilerin geliştirdiği "kış aşısı" yöntemiyle yaklaşık iki ay geç olgunlaşan kayısının zirai don riskine karşı alternatif olabileceği değerlendiriliyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde üreticiler, son yıllarda sıkça yaşanan zirai don olaylarının ardından farklı yöntemler üzerinde çalışma yürüttü. Bu kapsamda uygulanan "kış aşısı" yöntemiyle kayısı ağaçlarının gelişim süresi uzatıldı. Kayısı hasadında sona gelinen bugünlerde aynı bahçede hem hasat edilmek üzere olgunlaşan meyveler hem de yeniden oluşan çağlalar bir arada görüntülendi. Uygulanan yöntemle kayısının yaklaşık iki ay geç olgunlaşarak ekim ayının ilk haftasında hasat edilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın uygulandığı bahçe sahibinin yakını üretici Cengiz Duran ilk denemeden olumlu sonuç aldıklarını belirtti. Duran, "Kayısı bahçelerinde hasatta sona gelindi. Amcamın geliştirdiği kış aşısı yöntemiyle şu an ağaçlarda yeniden çağla oluştu. Hedefimiz kayısının ekim ayının ilk haftasında olgunlaşması. Bölgemizde her yıl zirai don nedeniyle ciddi zararlar yaşanıyor. Meyvenin geç dönemde gelişmesiyle çiçek ve tomurcukların dondan etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. İlk uygulamamızda olumlu sonuç aldık. Çalışmayı daha da geliştirerek daha fazla ağaçta uygulamayı planlıyoruz. Beklediğimiz sonucu almaya devam edersek ilerleyen süreçte tüm bahçelerde bu yöntemi kullanmayı hedefliyoruz" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı