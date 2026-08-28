Antalya'da Poyraz Kıyı Kirliliğini Açığa Taşıyacak

Antalya'da etkili olan kuvvetli poyrazın deniz yüzeyinde ve kıyılarda biriken katı atıklar ile mikroplastikleri açığa doğru taşıyacağını belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kuzeyden esen rüzgarın 2-3 gün etkili olması halinde kıyıdaki suyun berraklaşacağını söyledi. Gökoğlu, "Poyraz yüzeydeki suyu açığa doğru iterken, alttan açıktaki berrak suyu kıyıya doğru çekecek. Hem denizde görüş daha iyi olacak hem de kıyılardaki katı kirlilik azalacak" dedi.

Antalya'da etkili olan kuvvetli poyrazın Antalya Körfezi üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede uzun süredir hakim olan güney yönlü rüzgarların denizdeki kirliliği kıyılara doğru taşıdığını ifade etti. Kuzeyden esmeye başlayan poyrazın ise kıyılarda biriken atıkları açığa doğru sürükleyeceğini belirten Gökoğlu, rüzgarın 2-3 gün etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

"Kıyıdaki kirlilik açığa doğru sürüklenecek"

Antalya'da şu anda kuvvetli bir poyrazın etkili olduğunu belirten Gökoğlu, "Kuzey rüzgarı hakim. Muhtemelen bu poyraz 2-3 gün sürecek. Antalya'da daha önce sürekli olarak Akdeniz üzerinden gelen güney esintileri vardı. Güney esintileri bütün kirliliği Anadolu kıyılarına yaklaştırdı ve baskı altında kıyıda tuttu. Poyrazla birlikte kıyıdaki kirlilik açığa, Afrika kıyaları yönüne doğru sürüklenecek. Dolayısıyla kıyılarımızdaki katı kirliliğin azalmasına ve temizlenmesine katkı sağlayacak" dedi.

"Denizde görüş daha iyi olacak"

Güney yönlü rüzgarların kıyılardaki suyun bulanıklaşmasına da neden olduğunu dile getiren Gökoğlu, "Güney rüzgarlarının esmesi nedeniyle kıyılarımızda bulanık bir su vardı ve görüş de azdı. Poyraz yüzeyden açığa doğru suyu iterken, alttan açıktaki berrak suyu kıyıya doğru çekecek. Böylece hem suda görüş daha iyi olacak hem de Antalya körfezindeki katı atıkların açığa taşınmasına katkı sağlayacak. Bu esinti Mersin tarafında da etkili olursa oradaki katı atıkların da açığa taşınması söz konusu olacak" diye konuştu.

"Mikroplastiklerin büyük kısmı açığa doğru sürüklenecek"

Mikroplastik kirliliğine de dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Mikroplastiklerin büyük bir kısmı şu anda kıyıya bastırılmış durumda. Poyraz rüzgarlarıyla bunların büyük bir kısmı da açığa doğru sürüklenecek" ifadelerini kullandı. Deniz kirliliğinin önlenmesi için vatandaşlara da çağrıda bulunan Gökoğlu, "İnsanların artık deniz kirliliği konusunda dikkatli olması lazım. Çocuklarımıza daha temiz bir deniz bırakmamız gerekiyor. Plastik atıkların kesinlikle geri dönüşüme atılması gerekiyor. Denizi nasıl temiz aldıysak bizler de gelecek nesillere temiz bir şekilde teslim etmeliyiz" dedi.

"Denizi kirletenlere ceza verilmeli"

Kirliliğin uzun süredir devam ettiğini ancak son dönemde arttığını ifade eden Gökoğlu, "Bu kirlilik uzun süredir var ama son zamanlarda arttı. Maalesef çöpler yerine ulaşmıyor. Akarsularımızı kirletiyoruz. Vatandaşlarımız piknik masalarında çöplerini bırakıyor. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Denizi kirletenlere ceza verilmeli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı