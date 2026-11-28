Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı, sonbahar yağmurlarıyla birlikte yeniden canlandı. Son yıllarda özellikle yaz aylarında kuraklık nedeniyle suyu büyük ölçüde azalan, bazı dönemlerde ise tamamen kuruyan ırmakta bu yıl yaz mevsiminde de su akışı devam etti. Sonbahar yağışlarının ardından su seviyesi yer yer 2-3 metreye yaklaşırken, ırmakta yaşayan balıkların bu yıl kuraklık nedeniyle telef olmaması bölge sakinlerini sevindirdi.

Toros Dağları'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Üzümdere Irmağı, yalnızca bölgenin önemli su kaynaklarından biri değil, aynı zamanda zengin yaban hayatı ve bitki örtüsüyle de dikkat çekiyor. Irmak ve çevresindeki doğal alanlar, çok sayıda canlı türüne yaşam alanı sunuyor. Sonbahar yağmurlarıyla yükselen su seviyesi, bölgedeki doğal yaşam için umut oldu.

Yaban hayatının can damarı

Üzümdere Irmağı ve çevresindeki doğal yaşam alanları, yaban keçisi, bozayı, kurt, vaşak, yaban kedisi, tilki, tavşan ve domuz gibi birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Özellikle sarp kayalıklar ve ormanlık alanlar, yaban keçilerinin barınma, beslenme ve yavrulama alanlarını oluşturuyor.

Bölge, zengin kuş çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Üzümdere havzası ve Oymapınar Barajı çevresi, nadir görülen kuş türleri açısından da önemli doğal yaşam alanları arasında bulunuyor. Irmaktaki suyun devamlılığı, bu canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Toroslar'ın doğal güzellikleri arasında

Üzümdere havzası, zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle Toroslar'ın dikkat çeken bölgeleri arasında yer alıyor. Irmak boyunca uzanan ağaçlar, çalı toplulukları, kayalık yamaçlar ve ormanlık alanlar, sonbahar yağmurlarıyla birlikte farklı renklere bürünüyor. Bölgenin doğal yapısı, çok sayıda yaban hayvanı için beslenme, barınma ve yaşam alanı oluşturuyor.

Oymapınar Barajı'nın önemli su kaynaklarından

Tarihi adıyla Melas Vadisi olarak bilinen Üzümdere Irmağı, Toroslar'dan gelen sularıyla Oymapınar Barajı'nı besleyen önemli su kaynaklarından birini oluşturuyor. Irmakta toplanan sular, vadiler boyunca ilerleyerek Oymapınar Barajı'na ulaşıyor. Buradan Manavgat Irmağı üzerinden Akdeniz'e uzanan doğal su döngüsünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

"10 yılı aşkın süredir kuruyordu, bu yıl balıklar ölmedi"

Üzümdere Irmağı kenarında işletmecilik yapan Gökhan Tutum, ırmağın bu yıl kurumamasının hem su kaynakları hem de balık popülasyonu açısından sevindirici olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda ırmağın 10 yılı aşkın süredir özellikle yaz aylarında kuruduğunu belirten Tutum, bu yıl yağışların iyi geçmesiyle su akışının devam ettiğini ifade etti.

Irmağın Oymapınar Barajı'nın önemli su kaynaklarından biri olduğunu dile getiren Tutum, "Irmağımız bu sene kurumadı. Oymapınar Barajı'nın en önemli kollarından birisi burası. Yağışlar da iyi geçti. Normalde 10 ayı aşkındır kuruyordu. Bu sene yağışlar iyi geçtiği için kurumadı. Bu şekilde devam ederse kurumayacak. Burada balıklar için de su kaynağı ve balık popülasyonu açısından çok önemli bir bölgedeyiz" dedi.

Irmağın bu yıl kurumaması sayesinde balıkların da telef olmadığını belirten Tutum, "Bu sene ırmak kurumadığı için balıklarımız da ölmedi. Bu bizim için çok güzel bir şey oldu. Normalde 10 yılı aşkın süredir ırmağımız kuruyor, balıklar da ölüyordu. Bu durum balık popülasyonunu olumsuz yönde etkiliyordu. Bu yıl kurumadığı için çok sevinçliyiz. İnşallah yağmurlar devam ettiği müddetçe ırmağımız akmaya devam eder" diye konuştu.

"Su seviyesi 2-3 metreye yaklaştı"

Yaz aylarında ırmağın bazı kesimlerinde su seviyesinin oldukça düştüğünü anlatan Tutum, son yağışlarla birlikte su miktarının belirgin şekilde arttığını kaydetti.

Tutum, "Yazın yer yer kuruyan bölgeler vardı. Köprünün aşağı taraflarında, daha aşağı kesimlerde ve suyun göl oluşturduğu yerlere yakın bölgelerde su seviyesi yaklaşık 1 metre civarındaydı. Şu anda ise su seviyemiz 2-3 metreye yaklaştı. Irmağımız kurumadı, daha da canlandı. İnşallah bundan sonra da kurumaz" ifadelerini kullandı.

Kuraklık tehdidine karşı suyun önemi

Son yıllarda yağışların azalması ve yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle Üzümdere Irmağı'nda ciddi su kayıpları yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında suyun çekildiği dönemlerde ırmak yatağında küçük su birikintileri kalırken, bu durum balıkları ve çevredeki doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sonbahar yağmurlarıyla birlikte su seviyesinin yeniden yükselmesi bölgeye umut verirken, Üzümdere Irmağı'nın korunmasının doğal yaşamın devamlılığı ve Oymapınar Barajı'na su akışı açısından taşıdığı önem bir kez daha ortaya çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı