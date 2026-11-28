ANKARA'da 17 yaşındayken kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutunan Sebahat Başaran Özdemir (53), ameliyatın ardından çalışmaya başladığı Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi organ nakli servisinde 36 yıldır görev yapıyor.

AYNI HASTANEDE SEKRETER OLARAK İŞE BAŞLADI

Sebahat Başaran Özdemir, doğuştan gelen Wilson hastalığı nedeniyle erken yaşta kronik karaciğer yetmezliğine yakalandı. Özdemir, 1990 yılında 17 yaşındayken Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde kadavradan organ nakli operasyonu geçirdi. Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibinin gerçekleştirdiği yedi saatlik operasyonun ardından hayata tutunan Sebahat Başaran Özdemir, sağlığına kavuştuktan sonra aynı hastanede sekreter olarak çalışmaya başladı. Yıllar önce organ nakliyle yeniden yaşama tutunan Özdemir, bugün aynı organ nakli servisinde yaklaşık 36 yıldır nakil bekleyen hastalar ve yakınlarıyla ilgileniyor.

'HERKESİ ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM'

Sebahat Başaran Özdemir, nakil olana kadar 10 sene boyunca hastalığın etkilerini çektiğini belirterek, "Mehmet Hocam, 1990 senesinde kadavradan karaciğer nakli yaptı bana. Bilinçsiz girdim o ameliyata ama şimdi 36 yıldır burada organ nakli servisinde sekreter olarak çalışmaktayım. Ameliyattan sonra evlendim, bir oğlum oldu. Oğlumu evlendirdik, onun da bir oğlu oldu. Organ naklinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha anlatmak istiyorum. Eğer organ bağışı olmasaydı o dönemde, belki ben şu anda hayatta olmazdım. Çok güzel bir hayatım var. Herkesi organ bağışı yapmaya çağırıyorum" dedi.

'AMELİYATTAN KİMSE KORKMASIN'

Organ nakli olan hastalara mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen Özdemir, "Organ nakli olmak kötü bir şey değil. Eğer vericin varsa, ameliyattan kimse korkmasın. Ben şu an sağlıklıyım, ayaktayım. Organ nakli olan hasta ve hasta yakınları ile hep konuşuyoruz. Hastaları görüyorum, beni görünce daha çok mutlu oluyorlar. Biraz daha organ nakline yakınlaşıyorlar. Mehmet Haberal Hocama ve ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı