Antalya'da dalgıç Hüseyin Fırat, ahtapotlarla yakın temasını kameraya kaydetti

Antalya'da yaklaşık 5 yıldır serbest dalışla ilgilenen Hüseyin Fırat'ın su altında karşılaştığı ahtapotlarla kurduğu yakın temas renkli görüntülere sahne oldu. Yuvalarının yakınında sabırla beklediği ahtapotların kendiliğinden yanına geldiğini belirten Fırat, "Ben ahtapotu hiçbir şekilde tutmuyorum. O beni tutuyor. Bunlar böyle oyuncu canlılar" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır serbest dalış yapan Hüseyin Fırat, son 2 yıldır su altındaki gözlemlerini ve karşılaştığı deniz canlılarını görüntülüyor. Denizden bulduğu eşyaların yanı sıra farklı deniz canlılarını da kayıt altına alan Fırat'ın en sık karşılaştığı canlılardan biri ise ahtapotlar oluyor. Su altında ahtapotların yuvalarını tespit ederek bir süre yakınlarında bekleyen Fırat, meraklı canlıların bir süre sonra yuvalarından çıkarak kendisine yaklaştığı anları kameraya kaydetti. Fırat'ın ellerine, kollarına ve vücuduna tutunan ahtapotlarla yaşadığı yakın temas ilginç görüntüler oluşturdu.

"Gözle görebilmek neredeyse imkansız"

Ahtapotların güçlü kamuflaj yetenekleri nedeniyle fark edilmelerinin oldukça zor olduğunu anlatan Fırat, "Ahtapotları yukarıdan görmek neredeyse imkansızdır. Çok iyi kamuflaj yetenekleri var. Biz onları genellikle bir noktada birikmiş midye kabuklarından fark ediyoruz. Eğer bir yerde birikmiş vaziyette midye kabuğu varsa oranın bir ahtapot yuvası olduğunu biliyoruz. Yoksa gözle görebilmek neredeyse imkansız. Milisaniyeler içerisinde renklerini ve desenlerini değiştirebiliyorlar" dedi.

"Önce bir ayağını çıkarıp temas kuruyor"

Ahtapotları rahatsız etmeden yuvalarının yakınında beklediğini belirten Fırat, "Midye kabuklarının olduğu yerde onları rahatsız etmeden biraz beklerseniz önce bir ayaklarını çıkarıp sizinle temasta bulunuyorlar. Beklemeye devam ederseniz tamamen dışarı çıkıp sizinle oyun oynuyorlar. Bu şekilde çok ahtapotla video çektim. Onları asla rahatsız etmedim. Videoları çektikten sonra sıkıldıklarında zaten kendi kendilerine gidiyorlar" diye konuştu.

Yaklaşık 10 gün önce yaptığı dalışta da çok sayıda ahtapotla karşılaştığını söyleyen Fırat, "Biz ahtapotları zorlamıyoruz. Yuvalarının başında onları korkutmadan bir süre beklemek gerekiyor. Önce bir ayaklarını çıkarıp temas ediyorlar, beklemeye devam ederseniz çıkıp sizinle oyun oynuyorlar. Çok oyuncu canlılar" ifadelerini kullandı.

"Tehlike olmadığınızı anlarsa oyun oynamaya başlıyor"

Ahtapotların yuvalarından çıktıktan sonra kendisiyle yakın temas kurduğunu anlatan Fırat, "Yuvalarında sabırla beklediğiniz ahtapot yuvadan çıktıktan sonra ağzınıza da gelebilir, kolunuza da konabilir, yapışabilir. Hatta sizi vakumlayabilir. Bunlar asla korkulacak şeyler değildir. Göğsünüze konabilir. İlk başta küçük bir tedirginlik yaşarsa size duman atabilir. Bu dumandan da korkmanıza gerek yok. Sabırla beklemeye devam ederseniz o size yapışır, vakumlar ve sizin bir tehlike olmadığınızı anlarsa sizinle oyun oynamaya başlar" dedi.

"3-4 dakika beklerseniz bağ kurabilirsiniz"

Ahtapotlarla arasında bir dostluk oluştuğunu söyleyen Fırat, "Bir ahtapotu sadece 3-4 dakika beklerseniz onunla hemen bir bağ kurarsınız ve bir arkadaşlık ilişkisi kurabilirsiniz. Ben genel olarak deniz canlılarını çok seviyorum. Sizin ait olmadığınız bir ortamda yaşayan canlıyla temas edebilmek, ona dokunabilmek ve onunla oyun oynayabilmek çok güzel bir duygu" dedi.

Ahtapotların biyolojik yapılarının da kendisini etkilediğini dile getiren Fırat, "Yeryüzündeki bir uzaylı vasfındaki canlıyla temas etmek çok farklı bir duygu. Ahtapotların biyolojik yapıları çok farklı. Sadece kamuflaj yetenekleriyle bilinen canlılar değiller. Bu kadar ilginç bir canlıyla korkmadan temas edebilmek ve onunla güzel içerikler çıkartabilmek benim için çok inanılmaz bir duygu. Çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim. Burada tek şart onları korkutmamak ve sabırla beklemek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı