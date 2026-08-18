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Arı kovanında sembolik seçim: Petek çıtalarında parti amblemi yarışı

Arı kovanında sembolik seçim: Petek çıtalarında parti amblemi yarışı
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Amasya'da hobi olarak arıcılık yapan Hüseyin Çalışkan, 7 ay önce petek çıtalarını siyasi partilerin amblemleriyle şekillendirdi. Sembolik yarışta çıtalar eşit görünse de AK Parti ve Yeniden Refah Partisi amblemlerinin geniş olması nedeniyle bal üretimi fazla oldu. Çalışkan, amblemli petekleri liderlere hediye etmek istiyor.

Amasya'da hobi olarak arı yetiştiren bir vatandaşın petek çıtalarını siyasi partilerin amblemiyle şekillendirip binlerce arı arasında 7 ay önce başlattığı seçim sonuçlandı. Sembolik olarak 4 partinin yarıştığı petekleri inceleyen arıcı Hüseyin Çalışkan, "Çıtalar bana göre eşitti. Ama AK Parti ile Yeniden Refah Partisi amblemleri geniş olduğu için biraz daha fazla olmuş olabilir" dedi. Siyasete bal tadı katmak istediğini belirtip amblemli petekleri, hatıra için liderlere hediye etmek istediğini açıkladı.

Arıcılık kursunda eğitim aldı

Eşi ve oğluyla birlikte 3 yıl önce arıcılık kursunda aldığı eğitim sonrası Yazı Bağları Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kovanlar yerleştiren Hüseyin Çalışkan, hobi olarak arı yetiştirmeye başladı. İçinde binlerce arının bulunduğu kovanlarının sayısı 35'e ulaşan evli ve 2 çocuk babası Çalışkan, en kaliteli balı yetiştirmeye çabalarken bir kovandaki petek çıtalarına da şekil vermeyi planladı.

Yeniden Refah Partisi 15 gün sonra kovana eklendi

Siyasetteki rekabeti sembolik olarak kovana da taşımak isteyen Çalışkan, AK Parti'nin ampul, CHP'nin altı ok ve MHP'nin üç hilal amblemiyle 3 çıtayı şekillendirdi. İlginç seçimin duyulması üzerine Yeniden Refah Partisi Amasya İl Başkanlığı yöneticileri de temasa geçerek yarışa dahil olmak istedi. Hilal içerisinde yer alan başakla şekillenen petek 15 gün sonra kovana eklendi.

"Siyasete bal tadı kattığıma inanıyorum"

Ortaköy'e taşınan kovanlar 7 ay sonra açıldı. Petekler incelendi. Sonucu açıklayan Çalışkan, "Sonuçta siyasete bal tadı kattığıma inanıyorum. Çıtalar bana göre eşitti. Ama AK Parti ile Yeniden Refah Partisi amblemleri geniş olduğu için biraz daha fazla olmuş olabilir" diye konuştu.

Liderlere hediye etmek istiyor

Kovanların üstünde Türk bayrağı açıp bütün siyasi partilere saygı duyduğunu anlatan 49 yaşındaki Çalışkan, hasadın ardından amblemli bal peteklerini il başkanlarına ulaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti liderlerine hediye etmek istediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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