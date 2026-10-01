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Aliağa'da şiddetli poyraz balıkçıların denize açılmasını engelledi

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Aliağa'da şiddetli poyraz balıkçıların denize açılmasını engelledi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde etkili olan şiddetli poyraz, balıkçıların denize açılmasını engelledi. Güvenlik gerekçesiyle teknelerini limana bağlayan balıkçılar, avlanmaya çıkamayınca ağ ve ekipmanlarının bakımını yapıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde etkisini artıran şiddetli poyraz fırtınası balıkçıların denize açılmasına engel oldu.

Aliağa genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve denizdeki şiddetli rüzgar, küçük ölçekli balıkçılığı durdurma noktasına getirdi. Şiddetli poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, güvenlik gerekçesiyle teknelerini limana bağladı. Avlanmaya çıkamayan balıkçılar, bu süreyi teknelerinde bulunan ağ ile ekipmanların bakım ve onarım çalışmalarını yaparak değerlendiriyor.

"Her yıl bu aylarda benzer bir durum yaşanıyor"

Eylül ayında poyrazın bölgede geleneksel olarak şiddetini artırdığını belirten Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, "Aliağa'nın coğrafi konumu gereği bu aylarda kuzey rüzgarları ve poyraz oldukça şiddetli eser. Bu durum Aliağa'daki küçük ölçekli balıkçılığı her zaman olumsuz etkilemiştir. Şu anda hava muhalefeti ve şiddetli rüzgar nedeniyle teknelerimiz denize çıkamıyor. Fırtına dolayısıyla teknelerimizle limanda beklemekteyiz. Hava şartlarının normale dönmesinin ardından balıkçılarımız yeniden denize açılacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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