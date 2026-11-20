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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde çevre ve iklim değişikliği konularında doğru bilgiye ulaşılması ve dezenformasyonla mücadele edilmesi amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES programı desteğiyle yürütülen "Doğru Bilgi, Temiz Gelecek: Çevre ve İklim Dezenformasyonuyla Mücadele" projesi kapsamında merkez yerleşkede gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte çevre bilinci, iklim değişikliği ve dijital dezenformasyonla mücadele konuları ele alındı. Katılımcılar için interaktif kutu oyunları, Bilgi Kulesi (Jenga) ve Çarkıfelek yarışması düzenlenirken, bilgilendirme standında çevre ve iklim değişikliği ile bilgi kirliliğine ilişkin afiş ve görsel materyaller sergilendi.

Etkinlikte öğrencilerin doğru bilgiye ulaşma ve yanlış bilgiyi ayırt etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Katılımcılara dijital platformlarda karşılaştıkları içeriklerin kaynağını, tarihini ve doğruluğunu sorgulamanın önemi anlatıldı. Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz da topluluk üyelerini çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"Çevre ve su gelecek nesillere emanetimiz"

Etkinliğin önemine değinen Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, üniversite bünyesindeki bir topluluğun çevre ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çevre ve su kaynaklarının gelecek nesillere bırakılması gereken bir emanet olduğunu belirten Yılmaz, "Dünyada en önemli konulardan biri sürdürülebilirlik. Çevre ve su, bizim gelecek nesillere olan emanetimiz. Son yıllarda gerek çevre kirliliği gerekse su tüketimine yönelik ortaya çıkan sorunlarla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin düzenlenmesi son derece önemli" dedi.

Sürdürülebilirliğin mevcut kaynakları gelecek nesillerin haklarını koruyarak kullanmak anlamına geldiğini ifade eden Yılmaz, iklim değişikliği ve çevresel felaketlerin gelecek kuşaklara bırakılacak yaşam alanları açısından önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Yılmaz, etkinlikte emeği geçen öğrencilere, topluluk üyelerine ve danışman öğretim elemanına teşekkür etti.

"Üniversite içinde 400-500 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Başkanı Yunus Emre Alpaslan ise projenin temel amacının öğrencilerin doğru bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projenin UNESCO 31 Özel Çağrı Dönemi'nde kabul edildiğini aktaran Alpaslan, etkinlik kapsamında farklı uygulama alanları oluşturduklarını ifade etti.

Etkinlikte bilgilendirme köşeleri, "Dezenformasyona İz Bırak" temalı tuval alanı, öğrenciler tarafından hazırlanan kutu oyunları ve çark etkinliğinin yer aldığını belirten Alpaslan, "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü olarak hedefimiz, üniversitedeki arkadaşlarımızın çevre bilinci kazanması ve öğrendiklerini uygulamalar yoluyla, eğlenerek pekiştirmeleri. Hedefimiz üniversite içinde ortalama 400-500 kişiye ulaşmak. Şu anda yoğun bir katılım var. Katılımcıların etkinliklere uygulamalı olarak katılması ve bilgilendirme afişleri aracılığıyla yeni bilgiler edinmesi bizim için önemli bir başarı ölçütü" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı