Adana'da sulama kanallarındaki suyun kesilmesiyle yüzlerce telef olmuş balık ortaya çıktı.

Kenti örümcek ağı gibi saran, Adana'nın Venedik'i olan sulama kanallarında kış mevsiminin gelmesiyle birlikte su akışı kesildi. Ancak su akışının kesilmesiyle birlikte bazı bölgelerde balık ölümleri yaşandı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında suyun çekilmesinin ardından yüzlerce balığın telef olduğu görüldü.

Kanal içerisindeki balık ölüleri çevrede dikkat çekerken, yaşanan durum bölgedeki vatandaşları da endişelendirdi. Balık ölümlerinin suyun kesilmesine bağlı oksijen yetersizliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.

"Onları görünce yüreğim cız etti"

Bölge sakinlerinden Kadir Acarlar, telef olan balıklara üzüldüğünü belirterek, "O tabloyu görünce gözlerim yaşardı. Oraya biraz su bırakılması lazım. Orada binlerce balık ölüsü var. Bir çözüm bulunmalı, benim yüreğim cız etti. Ben balıkları yemeye kıyamıyorum, onlar ölmüşler" diye konuştu.

Seyhan Nehrinde balık tutan vatandaşlardan Mustafa Üstün, "3 aydır bölgede balık tutuyoruz. Şuanda Ali Hocalı Mahallesi'nde balık ölümü var ancak o bölgede fabrikalarda var. Fabrika atıklarından ben balık ölümlerinin yaşandığını düşünüyorum. Üzülüyoruz ancak elimizden bir şey gelmiyor. Telef olan balıklar hep yenilebilir balık. Balıkların nesli tükeniyor, yazık günah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı