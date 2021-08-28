Antalya'da ölen yavru deniz kaplumbağaları için suç duyurusunda bulunuldu
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Antalya'da ölen yavru deniz kaplumbağaları için suç duyurusunda bulunuldu

Antalya'da ölen yavru deniz kaplumbağaları için suç duyurusunda bulunuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından biri olan Antalya Belek'te yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağasının bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkışarak ölmesi nedeniyle savcılığa...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından biri olan Antalya Belek'te yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağasının bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkışarak ölmesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da ölen deniz kaplumbağalarıyla ilgili bir ekip görevlendirildi. Bölgede çalışmalarını yürüten ekip, 60 yavru deniz kaplumbağasının hayatını kaybettiği belirledi. Bunun üzerine ölen caretta carettalar için soruşturma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Serik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve yavru caretta carettaların yaşam alanlarının insan faktörü nedeniyle olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti. Bakanlık, çalışmalar neticesinde tüm kaplumbağa üreme kumsallarında insan baskısını ortadan kaldırmak amacıyla denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40 ila 60 metrelik kumsal alanları ahşap bariyerler ile ayırarak üreme bandı oluşturacak. Kaplumbağa yavruları ay ışığının denize yansıması neticesinde çoğunlukla denize yönelmekte, ancak karadan gelen güçlü bir ışık bu yavruların yön değiştirmelerine neden olabiliyor. Bu sebeple her yıl belli oranda kaplumbağa yavrusu bu şekilde hayatını kaybedebiliyor. Çalışmayla yavru deniz kaplumbağalarının insan faktöründen olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor. Bakanlık tarafından, otel işletmelerinin kumu eleme, yerini değiştirme gibi yuvalara zarar verecek faaliyetlerinin önüne geçmek, şemsiye, şezlong gibi malzeme ve yapılar ile aynı zamanda yuvalama alanlarının işgalini önlemek ve araçlar ile kumsallara girişleri engellemek adına uyarı tabelaları ve bariyerler yapılarak bu tür olumsuz faaliyetlerin büyük oranda önüne geçildi. Öte yandan koruma ve izleme çalışmaları neticesinde ise yavru deniz kaplumbağalarının sayısı; 2017 yılında 58 bin 774, 2018 yılında 84 bin 305, 2019 yılında 93 bin 857, 2020 yılında da 199 bin 96 oldu.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
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Antalya'da ölen yavru deniz kaplumbağaları için suç duyurusunda bulunuldu - Haberler
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