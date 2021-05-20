Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü kıyısında yapılan projeye ilişkin "Millet bahçesini Salda kenarında yapıyorsanız, bir doğa koruma ve kurtarma projesi, eğer şehrin merkezinde yapıyorsanız bir bölge parkıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü kıyısında yapılan projeye ilişkin "Millet bahçesini Salda kenarında yapıyorsanız, bir doğa koruma ve kurtarma projesi, eğer şehrin merkezinde yapıyorsanız bir bölge parkıdır." dedi.

Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde incelemelerde bulunduktan sonra bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Burdur'un bir deprem bölgesi olduğunu, bu nedenle kentte kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini belirten Kurum, Bozkurt Mahallesi'ndeki 49 hektar alanda kentsel dönüşüm projesi yaptıklarını, 655 konutluk projenin yüzde 85'ini tamamladıklarını aktardı.

Kurum, iki üç ay içinde bu projenin biteceğini ve vatandaşlara evlerini teslim edeceklerini dile getirerek "Yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bu projeyi tamamlamış olacağız." dedi.

Kentte Necatibey Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm projesini daha gelecek yıl tamamlayarak önemli bir adımı atmış olacaklarını kaydeden Kurum, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e de kentsel dönüşüm alanında bakanlık olarak gereken destekleri vereceklerini, Valilikteki toplantıda söylediğini anlattı.

Kurum, sosyal konutlarla ilgili bugüne kadar 890 milyon lira yatırım değeri olan 4 bin 104 konut projesini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Gerek 50 bin, gerekse 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında yatırımlarımız devam ediyor. 100 bin sosyal konut kapsamında 491, 50 bin sosyal konut kapsamında 613 konutu projelendirdik. Birçoğunun inşaatı bitme aşamasına geldi. Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Salda'nın ve Burdur'un korunması adına, önemli adımlar atıyoruz"

2002'de kentte hemen hemen yok denecek kadar atık su arıtma hizmeti verildiğine değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Son 19 yılda yapmış olduğumuz yatırımlarla nüfusun yüzde 83'üne atık su arıtma hizmeti veriyoruz. Salda'nın ve Burdur'un korunması adına, önemli adımlar atıyoruz. Burdur merkezde İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle ve belediyemizle uluslararası kaynaklardan da finans desteği alarak ileri biyolojik arıtma tesisi inşasını gerçekleştiriyoruz. 45 milyon lira yatırım değeri olan projeyi bitirdiğimizde Burdur'umuzun arıtılan suyunu da Burdur Gölü'nün çekilen alanlarının takviyesinde kullanacağız. Bu da çok önemli bir çevre koruma projesi olacak. Bunun dışında Burdur'daki belediyelerimize gerek çevre düzenlemeleri, gerekse atık su arıtma hizmetleri ve millet bahçeleri yapımına ilişkin 39 milyon lira hibe sağladık."

Bakan Kurum, amaçlarının 2023'e giden yolda, güçlü Türkiye için gece gündüz çalışmak olduğunu belirterek, "Salda projesinin yapımı için ben vatandaşlarımıza, bütün Türkiye'mize bize verdikleri destekten ötürü çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel şekliyle Salda'mızı ve Burdur'muzu 2023'e taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Bizim için millet bahçesi kavramı doğanın korunması projesidir"

Bir gazetecinin "Salda projesinde 'millet bahçesi' ifadesini kullanacak mıyız?" sorusu üzerine Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Millet bahçeleri projelerini Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşırken şu düşünceden hareketle bu kararı aldı; 'Yurt dışında gidip gördüğümüz New York'taki, Londra'daki, kent merkezlerinde bulunan doğal yapının korunduğu, büyük bölge parklarından hareket ettik. Bu çerçevede 81 ilimizde hedefler ortaya koyduk. Şu an 357 millet bahçesi projemiz var. 2023'e geldiğimizde 81 ilimizde en az bir millet bahçesi olsun istiyoruz. Millet bahçesi kavramı aslında doğanın korunması, yeşil alanın arttırılması, vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde bu alanlardan istifade etmesidir. Bu amaçla millet bahçesi projelerini yapıyoruz. Millet bahçesini Salda kenarında yapıyorsanız, bir doğa koruma ve kurtarma projesi, eğer şehrin merkezinde yapıyorsanız bir bölge parkıdır. Salda'nın kenarında eğer bu projeyi yapıyorsanız buradaki doğal yapıya uygun yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bizim için millet bahçesi kavramı doğanın korunması, yeşil alan miktarının artırılması projesidir."

Kurum, Salda projesini doğal yaşamı kurtarma anlayışıyla yaptıklarını dile getirerek Beyaz Adalar bölgesinde beyaz kumsalı ve masmavi turkuaz gölü koruma noktasında ziyaretçi kısıtlamasını bu anlayışla getirdiklerini anımsattı.

"Arkadaşlarımdan burayı bitirmeden Ankara'ya gelmemelerini istedim"

Salda'nın UNESCO'nun "doğal miras" listesine alınması için de çalışmalar yaptıklarına değinen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bilim insanlarıyla aldığımız karar çerçevesinde artık burada gezilmesinin doğru olmadığını, kumsalın zarar göreceği öngörüsüyle burada gezmeyi yasakladık, burayı dumansız hava sahası ilan ettik. Salda'daki endemik bitki türlerini de koruma adımları atıyoruz. Diğer taraftan vatandaşlarımız geldiği zaman gölü kullanması adına halk plajı alanında her türlü ihtiyaçlarını yine oradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde karşılayacakları bir proje gerçekleştirdik. Projemizi iki ay içinde tamamlayacağız. Bakanlığımızdaki arkadaşlarımızla hakikaten zor bir süreç geçirdik, belki zaman zaman kendimizi anlatamadık, belki anlattığımızı usta ve işçi kardeşimiz tam anlamıyla anlayamadı ama işin sonunda yapmak istediğimiz buradaki doğal yapıyı korumaktı. Arkadaşlarımdan burayı bitirmeden Ankara'ya gelmemelerini istedim. Gerek genel müdürlerimiz gerekse TOKİ Başkanlığımız burada olacaklar, işi bitirilme noktasında bir kuyumcu hassasiyetiyle takip edecekler. Biz de tüm vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşayacağız."

Kurum, halk plajında görüştüğü Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'den de Salda Gölü'nü koruma planı kapsamındaki atık su arıtma projesine destek vermesini isteyerek, Bakanlığın da belediyenin ihtiyaç duyduğu her türlü desteği kendilerine vereceğini söyledi.

Bakan Kurum, daha sonra Gölhisar ilçesindeki mesire alanını ve Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret ederek, kentten ayrıldı.

(BİTTİ)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok