Çeşme Belediye Başkanı: Çalışmalar bittiğinde büfeler beğenilmezse kaldırmak 1 saatimizi alır

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - ÇEŞME Belediye Başkanı Ekrem Oran, yapımı süren ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Çeşme Kalesi'nin önünü kapattığı gerekçesiyle 'ucube' olarak nitelenerek tepkilere neden olan 4 büfe ile meydandaki tüm çalışmaların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylı olduğunu söyledi. Başkan Oran, "Biz, Çeşmelilere rağmen hiçbir icraatta bulunmayız. Çalışmalar bittiğinde hemşehrilerim büfeleri beğenmezse, kaldırmak 1 saatimizi alır" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesi belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni düzenleme yapmak için bir süre önce harekete geçti. Çeşme Kalesi, tarihi kervansaray, meydan ve çarşı, kaçak yapılar yıkılarak denizle buluşturuldu. 7 Ocak 2022 tarihinde, 20 bin 805 metrekarelik alan içinde meydan düzenleme projesi ikinci etap çalışması başlatıldı ve 6 Haziran'a kadar bitirilmesi planlandı. Çeşme Belediyesi tarafından proje bedeli 6 milyon TL olarak duyurulan ikinci etap meydan düzenlemesi çalışmaları kapsamında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 514 yıllık tarihi geçmişe sahip Çeşme Kalesi'nin hemen önüne, yaklaşık 15 gün önce 4 betonarme büfe planlanarak inşasına başlandı. Çeşmelilerden bazıları, kalenin görüntüsünü bozduğu öne sürülen büfelerin yapımına tepki gösterdi. 4 yıldır ilçede yaşayan oyuncu Salih Güney de, söz konusu büfelerin görüntü kirliliği yarattığını, Çeşme Kalesi'nin ihtişamına engel olduğunu ileri sürerek, Çeşmelilerin bu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.