İZMİR ÇERNOBİL'İN YIL DÖNÜMÜNDE ESKİ KURŞUN FABRİKASINDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİLER

İZMİR Gaziemir Belediyesi, Çernobil faciasının yıl dönümünde hazırladığı videoyla ilçedeki eski kurşun fabrikasının bahçesinde gömülü olan nükleer atıklara dikkat çekti.

İZMİR Gaziemir Belediyesi, Çernobil faciasının yıl dönümünde hazırladığı videoyla ilçedeki eski kurşun fabrikasının bahçesinde gömülü olan nükleer atıklara dikkat çekti. Ardından yapılan basın açıklamasıyla çevreciler, bölgedeki atıkların alandan alınmasını istedi.

Çernobil nükleer kazasının 35'inci yıl dönümünde İzmir'de çevreciler, halen radyoaktif kirlilik yarattığı tartışmalarının sürdüğü Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisindeki tehlikeye dikkat çekildi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, toprağın altında gömülü radyoaktif maddeler bulunan eski kurşun fabrikasındaki tehlikenin sürdüğü yinelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 5,7 milyon TL ceza kesilen bölgedeki riskin sürdüğü ifade edilirken, zehirli maddelerin uzaklaştırılmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğinin altı çizildi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil Kınay, İzmir kentinin ortasında bulunan nükleer atıkların nasıl getirildiğini açıklamadığı gibi, alanın temizlenmesine yönelik hiçbir çalışma yapmamıştır. Gaziemir'de depolandığı anlaşılan radyoaktif ve zehirli maddelerin bölgeden uzaklaştırılması konusunda neler yapılmıştır Alan ne zaman temizlenecektir Alanda mevcut kirlilik ve izlemelere yönelik düzenli ölçümler gerçekleştirilmekte midir Sürecin sorumluları hakkında yürütülen hukuki süreç nedir Başka bir alanda faaliyete devam eden firmayla ilgili süreç nedir Benzeri soruları sormaya devam edeceğiz dedi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir ise, Bu atıkların nereden geldiği, kimler tarafından getirildiği ve nasıl bertaraf edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama bekliyoruz. Burası hiç kimseye zarar vermeyecek duruma gelinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz dedi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Gaziemir'deki tehlikenin hızla bertaraf edilmesi lazım. İnsan yaşamından kıymetli hiçbir şey yoktur. İzmir Tabip Odası olarak bütün meslek örgütleriyle birlikte sürecin takipçisi olacağız dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise, Devletimiz burayı kamulaştırılsın istiyorum. Burası kamulaştırılmadan buradaki sorun çözülemez. Koruma altına alınarak bilimsel yöntemlerle burası temizlenmelidir. Ben 30 Nisan gününden itibaren, her cuma günü saat 11.00'de kendi hayatımızı da riske ederek burada 10 dakika 'durma' eylemi gerçekleştireceğim. Bütün herkesi bu eyleme davet ediyorum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı