Ceren'i gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar

İZMİR'in Bornova ilçesinde moloz döküm sahasında yanmış cesedi bulunan Ceren Duman'ın (16) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda 2'si tutuklu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu sanıklar Sinan Özen ve Tahir Yıldız'ın 6 ayrı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapse çarptırılmaları istenilen iddianamede, ikilinin genç kızın cesedini gömdükten sonra başında yemek yiyerek, alkol aldıkları anlatıldı.

Sinan Özen, geçen 21 Ağustos günü, Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, Ceren Duman'ı arkadaşı Tahir Yıldız ile moloz döküm sahasına gömdüklerini söyledi. İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız'ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada da Duman'ın cansız bedeni bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp ile kurşun izine rastlanmadı. Ancak genç kızın boğazında peçete olduğu belirlendi.

Yapılan sorguda peçeteyi Ceren'in boğazına kendilerinin tıktıklarını kabul eden ikili, ifadelerinde, "Ceren'i gömmeye giderken ağzından kötü koku geliyordu, peçeteyi boğazına iterek kokuyu gidermeye çalıştık" dedi. Ceren Duman, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verilirken, şüpheliler Özen ve Yıldız tutuklanıp, cezaevine gönderildi. CEREN'İN EŞYALARINI YAKMIŞLARİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan Özen ve Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Ceren Duman ve Sinan Özen'in, olaydan 2 hafta önce sosyal medyada tanıştıkları, 21 Ağustos tarihinde günlük kiralık eve gittikleri, Sinan Özen'in, Tahir Yıldız'ı çağırdığı anlatıldı. Şüphelilerin hem alkol hem de uyuşturucu verdikleri Ceren ile cinsel ilişkiye girdikleri ifade edilen iddianamede, genç kızın, saat 04.00 sıralarında fenalaşıp hayatını kaybettiği, ağzından köpükler geldiği, bu nedenle ikilinin Ceren Duman'ın boğazına 2 parça ıslak mendil soktukları belirtildi. Şüphelilerin, durumu sağlık çalışanlarına bildirmedikleri, sabah saatlerine kadar alkol aldıkları, sabah cesedi odada bırakıp, çevresinde 'Dayı' olarak tanınan Mehmet Gümüşçü'nün yanına gittikleri, onun yönlendirmesiyle de kazma ve kürek alıp, yaklaşık 1,5 metrelik mezar kazdıkları ifade edilen iddianamede, "Tahir ve Sinan, hava karardıktan sonra Ceren'in cesedini omuzlayarak arabaya bindirip, öğlen kazdıkları çukura gömdüler. Çukurun üzerinde yemek yiyip, alkol aldılar. Daha sonra da Ceren'in kıyafet ve çantasını yaktılar. Kazma- küreği ise çalıların arasına attılar. Sonra da Gümüşçü'nün yanına giderek, gece geç saatlere kadar oturdular" denildi. BİRBİRLERİNİ SUÇLADILARİddianamede sanıkların ifadelerine de yer verildi. Tahir Yıldız'ın "Olay günü Sinan beni günlük kiralık daireye davet etti. Ceren ve Sinan diğer odadayken Sinan panikle 'Koş içeri gel, kıza bir şey oldu. Ağzından köpük geliyor' dedi. 112'yi aramasını söyledim ama Sinan aramadı. Ceren'i diğer odada bırakıp, alkol almaya devam ettik. Sabah saatlerinde Sinan'ın 'Dayım' dediği birinin yanına gittik. Kazma ve kürek alıp, çukur kazdık. Akşam Ceren'i alıp öğlen kazdığımız çukura gömdük. Ceren'i ben öldürmedim" dediği belirtildi.Sinan Özen'in de Ceren ile Instagram'dan tanıştıklarını anlatarak, "10 gün önce sosyal medyadan tanışmıştık. Günlük kiralık daire kiralamıştık. Ardından Tahir elinde viskiyle geldi. Uyuşturucu kullandıktan sonra Ceren ile ilişkiye girdim. Duştayken Tahir gelerek, 'Kıza bir şey oldu, nefes almıyor' dedi. Nabzının atmadığını fark edince 112'yi aramaya korktuk ve gömmeye karar verdik. Sabah Tahir'in arabasıyla kazma- kürek alıp, çukur kazdık. Akşam da Ceren'i oraya gömdük. Ceren'i öldürmedim" diye ifade verdiği kaydedildi. Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G. ve otel sahibi Nedim D.'nin suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, 'Dayı' lakaplı Mehmet Gümüşçü'nün de "Kızı hastaneye götürmeleri gerektiğini anlattım. İlk önce benimle dalga geçtiklerini düşündüm. Ancak akşam gelip kızı gömdüklerini söylediler ve korkup şoka girdim. Beş gün sonra giderek, teslim oldum" dediği bildirildi.

Ceren'in dedesi Yahya Duman, annesi Ebru Minareci ve babası İsmail Duman'ın şikayetçi olarak yer aldıkları iddianamede, Özen ve Yıldız hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek', 'cinsel istismar', 'uyuşturucu madde içmeye yer temin etmek', 'hürriyeti yoksun bırakmak', 'mala zarar verme' ile 'suç ve delillerini gizleme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapis cezası talep edildi. Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G., Nedim D. ile bir başka suçtan cezaevinde bulunan Mehmet Gümüşçü'nün ise yardım suçundan cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI