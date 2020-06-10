Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov eserleri nelerdir? Dünyaca ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov hayatı ve biyografisi!
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Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov eserleri nelerdir? Dünyaca ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov hayatı ve biyografisi!

Dünyaca ünlü büyük romancılardan biri olarak kabul edilen Cengiz Aytmatov ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve sevgiyle anılıyor. Ünlü romancımız Cengiz Aytmatov hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov eserleri nelerdir? Dünyaca ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov hayatı ve biyografisi!

Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov eserleri nelerdir? Dünyaca ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov hayatı ve biyografisi!
10.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:09

Yazdığı edebi eserler ile dünyada büyük bir üne kavuşan ünlü yazarımız Cengiz Aytmatov 2008 yılında aramızdan ayrılmıştı. Milyonlarca okuyucu kitlesine hitap eden ünlü edebiyatçımız Cengiz Aytmatov hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için detaylı bir şekilde ele aldık.

CENGİZ AYTMATOV KİMDİR?

Cengiz Aytmatov, (Çıngız Torekuloviç Aytmatov)) (d. 12 Aralık 1928, SSCB - ö. 10 Haziran 2008, Almanya), Sovyet Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi. Türk dünyasının ünlü yazarlarındandır. Dünya edebiyatında tartışılmaz bir yere sahip kitaplarıyla Türk kültür zenginliğini bütün dünyaya tanıtmıştır.

12 Aralık 1928 tarihinde Kuzeybatı Kırgızistan'daki Talas eyaletinin Şeker köyünde doğdu. Babası Torekul Aytmatov, Sovyet Kırgızistan'ında seçkin devlet adamı idi, ancak 1937'de tutuklandı ve 1938'de kurşuna dizildi. Tatar kızı olan annesi Nagima Hamziyevna Abdulvaliyeva tiyatro aktrisiydi. Adı, Cengizhan'dan esinlenerek konulmuştur.

Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov eserleri nelerdir? Dünyaca ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov hayatı ve biyografisi!
CENGİZ AYTMATOV

Gençliği sıkıntılı bir döneme denk gelmişti. O dönemde zaten yeni yerleşmeye başlayan siyasî sistemle, bir de savaşla mücadele etmek zorundaydı. Çok genç yaşta çalışmaya başladı; çünkü II. Dünya Savaşı'nın SSCB üzerindeki etkileri gençleri de etkiliyordu, yetişkinler savaşta olduklarından, gençlere büyük iş düşüyordu. On dört yaşında köyündeki sekreterliğe girdi. Burada tarım makinelerinin sayımı, vergi tahsildarlığı gibi işlerde çalıştı.

Köyünden, Kazakistan'a giderek Cambul Veterinerlik Teknik Okulu'nda okudu. Daha sonra şimdiki Kırgızistan'ın başkenti olan Bişkek'e giderek burada Frunze Tarım Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti. Ardından Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne geçti ve 1956 ile 1958 yılları arasında Moskova'da okudu.

Yazmaya bu yıllarda Pravda gazetesinde başladı. Yazdığı eserleriyle üne kavuştu ve 1957 yılında Sovyet Yazarlar Birliği'ne üye kabul edildi. 1963'te Lenin Ödülü'nü aldı. Eserleri yüz elliyi aşkın dile tercüme edildi. 1990-1994 yıllarında Sovyetler Birliğini ve Rusya'yı, sonra ise 2008 yılına kadar Kırgızistan'ı büyükelçi olarak temsil etti.

Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel romanının film çekimleri için gittiği Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16 Mayıs 2008 rahatsızlandı ve böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi için Almanya'ya getirildi. Almanya'nın Nürnberg kentindeki Klinikum Nord'da tedavi gören Cengiz Aytmatov, komaya girdi.10 Haziran 2008 tarihinde Nürnberg'de hayatını yitirdi.

CENGİZ AYTMATOV EDEBİYATÇILIĞI VE ESERLERİ

2007 yılında kazandığı Altın Yürek Edebiyat Ödülü'nü alırken Aytmatov

II. Dünya Savaşı sonrası yazarları arasında yer alan Aytmatov, Cemile'den önce birkaç kısa hikâye ve Yüzyüze'yi yazdı. Ancak yazarın kendini kanıtlamasını sağlayan kitap Cemile oldu; Louis Aragon Cemile'yi "dünyanın en güzel aşk hikâyesi" olarak tanımlamıştır.

Eserlerinde mitoloji ye oldukça yakın durdu; ancak onunki antik anlamından farklı olarak mitolojiyi çağdaş bir zeminde sentezlemek ve yeniden yaratmaktı. Eserlerinde mitlere, efsanelere ve halk hikâyelerine göndermeler yapmıştır.

1966'dan sonra eserlerini hep Rusça kaleme almıştır.

Eserleri 176 dile çevrilmiştir.

Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov eserleri nelerdir? Dünyaca ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov hayatı ve biyografisi!
CENGİZ AYTMATOV

ROMANCILIĞI

Cengiz Aytmatov, "Dişi Kurdun Rüyaları" ve "Elveda Gülsarı" romanlarında, yalnız insanların değil, hayvanların da psikolojisini başarıyla anlatmıştır. Romanlarında kurt ve at gibi hayvanlara da yer vermiş, onlara insani özellikler atfetmiş ve bunda da başarılı olmuş dünyadaki sayılı yazarlardan biridir.

SİYASİ HAYATI

Cengiz Aytmatov; edebi çalışmalarına ek olarak, Avrupa Birliği, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliğini üstlenmiştir. Ayrıca Kırgızistan Dışişleri eski Bakanı Askar Aytmatov'un babasıdır.

CENGİZ AYTMATOV ESERLERİ

Dağlar Devrildiğinde-Ebedi Nişanlı (Son romanı - 2007)

Darağacı - Dişi kurdun Rüyaları (, 1988)

Gün Olur Asra Bedel ,(Kırgız Türkçesi ),

Fuji-Yama, Fuji Dağının Tepesi 1973)

Beyaz Gemi

Selvi Boylum Al Yazmalım , (1963)

Elveda Gülsarı

Dağlar ve Steplerden Masallar

İlk Öğretmenim

Cemile

Yüzyüze

Zorlu Geçit (1956)

Toprak Ana (1963)

Cengiz Han'a Küsen Bulut (1990)

Çocukluğum

Kızıl Elma (1964) (Hikâye)

İlk Turnalar

Elveda Gülsarı (1963)

Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek

Sultan Murat

Dişi Kurdun Rüyaları (1986)

Kassandra Damgası (1995)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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