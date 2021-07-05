Cemre Kemer'in kızına verdiği isim şaşırttı

Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu. Kemer, doğum donrası eşi Emre Medina ve kızıyla mutluluk pozu verdi. Sevilen çiftin kızlarına verdikleri isim şaşırttı. İşte detaylar...