Cemre Kemer'in kızına verdiği isim şaşırttı
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Cemre Kemer'in kızına verdiği isim şaşırttı

Cemre Kemer'in kızına verdiği isim şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu. Kemer, doğum donrası eşi Emre Medina ve kızıyla mutluluk pozu verdi. Sevilen çiftin kızlarına verdikleri isim şaşırttı. İşte detaylar...

Aralık 2020'de Emre Medina ile evlenen Cemre Kemer, annelik sevinci yaşadı. Kemer, ilk bebeğini önceki gün kucağına aldı.

36 yaşındaki Kemer, doğum sonrası Emre Medina ve kızıyla mutluluk pozu verdi.

Cemre Kemer'in bebeğine 'Karla' adını verdiği öğrenildi.

Karla isminin anlamı nedir?

Karla isminin kökeni Almancadır. Karla, özgür ve güçlü anlamına geliyor.

Cemre Kemer'in kızına verdiği isim şaşırttı
Cemre Kemer'in kızına verdiği isim şaşırttı
Cemre Kemer'in kızına verdiği isim şaşırttı

Kaynak: Snob Magazin

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