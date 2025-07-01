Cemil Tugay kimdir, aslen nerelidir? İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay hangi partiden?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan son gelişmeler, belediye başkanı ve yönetimle ilgili kimlikler olmak üzere, merak konusu oldu. Belediye içerisindeki bazı operasyonlar ve eylemler, şehirdeki gündemi etkileyerek halk arasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Cemil Tugay kimdir, hangi siyasi geçmişe sahiptir ve aslen nerelidir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

CEMİL TUGAY KİMDİR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1967 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir İnönü Lisesi'nde başlayan Tugay, 1983 yılında liseyi tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı ve 1989 yılında mezun oldu. Ardından, mecburi hizmet kapsamında Çorum ve İzmir Tire'de pratisyen hekim olarak görev yaptı.

Cemil Tugay kimdir, aslen nerelidir

Tugay, 1993-2000 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi ve İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi'nde Plastik Cerrahi ihtisası yaparak uzmanlık alanında eğitimini tamamladı. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland Klinik'te kısa bir süre "research fellow" olarak çalıştı. Türkiye'de ise 2001-2005 yıllarında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde ve 2005-2009 yılları arasında İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrah olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başlayan Tugay, halen İzmir Alsancak'ta çalışmalarına devam etmektedir.

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Cemil Tugay, 2011 yılında CHP İzmir İl Başkanlığı'nın sağlık komisyonunda görev almaya başladı. Ardından, 2012-2016 yılları arasında İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyeliği ve iki dönem TTB Kol Başkanlığı yaptı. 2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl ARGE Kurulu üyeliği ve başkanlığını üstlendi.

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay hangi partiden

Tugay, 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği'ne seçildi ve burada bir yıl boyunca çalışmalar yaptı. 2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2016 yılında, CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda STK ve Meslek Odalarından sorumlu Başkan Yardımcılığı yaptı ve aynı yıl Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 2017-2018 yıllarında ise Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, 5 Nisan 2024 tarihinde İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı. Tugay, 2019 yılında CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı olarak seçilmişti ve 2024 yılı itibarıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Evli ve üç çocuk babası olan Cemil Tugay, hem mesleki hem de siyasi kariyerinde önemli başarılar elde etti.