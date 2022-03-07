Çelik: Türkiye denklemden çıkarıldığında NATO güvenliği aksak hale gelir

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin kendi milli egemenliği için, kendi milli güvenliği için ortaya koyduğu güvenlik konseptinin Avrupa'nın da güvenliğini sağladığı, NATO'nun güvenliği için de vazgeçilmez olduğu bir kere daha net bir şekilde görülmüştür. Türkiye'yi denklemden çıkardığınız zaman NATO güvenliği aksak bir güvenlik haline geliyor" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Rusya'yı enflasyonla dize getirmek istiyorsanız Türkiye'ye bakın" açıklamasının sorulması üzerine Çelik, "Arkadaşlar bunu bana gönderdiği zaman 'yanlış göndermiş olabilirler' dedim. Kesinlikle böyle bir şeyin söylenmemiş olması lazım. 'Arkadaşlar emin misiniz bir daha bakın, gönderin' dedim. Sonra haksızlık yapmayayım diye kendim baktım. Yani bir kere de bir CHP sözcüsü çıksın da başka bir devletin yapıp ettiğinden Türkiye'ye mesaj çıkarmaya kalkmasın. Şu fani hayatımızda bunu göremeyecek miyiz? Ne kadar yanlış, ne kadar çirkin bir açıklama" ifadelerini kullandı.