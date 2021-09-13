Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu - Haberler
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Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

Çekya'da sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan bu yana kayıp olan hazineyi buldu. Yerin 10 santimetre altından çıkarılan toprak çömlekteki 374 adet madeni paranın Prag groschen gümüşünden yapıldığı belirlendi.

Çekya'da sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpek, arkeolojik açıdan çok önemli değeri bulunan ve madeni paralarla dolu toprak çömlek buldu. Hazinenin 14. yüzyıldan bu yana kayıp olduğu belirtilirken, sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Arkeologların yaptıkları detaylı çalışmanın ardından paraların bir krala veya dönemin önemli ismine ait olup olmadığı netlik kazanacak.

TOMOGRAFİ CİHAZINDA İNCELENDİ

Çekya'nın Zlin bölgesine bağlı Vsetin kasabasında sahibi tarafından gezmeye çıkarılan Masa isimli köpek ağaçlık alanda madeni paralarla dolu toprak bir çömlek buldu. Köpeğin sahibi tarafından Valasske Bölge Müzesi'nin yetkililerine teslim edilen çömlek, açılmadan önce Valasske Mezirici hastanesine götürülerek tomografi cihazında incelendi. Yapılan incelemeler sonucu çömleğin içindeki 374 adet madeni paranın Prag groschen gümüşünden yapıldığı belirlenirken, paraların 14. yüzyıla ait olduğuna inanılıyor.

Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

"YERİN 10 SANTİMETRE DERİNLİĞİNDEYDİ"

Köpeğin sahibi yaptığı açıklamada, "Kasabanın biraz dışındaki ağaçlık bölgede köpeğim Masa ile gezerken ısrarla bir bölgeyi eşelemeye başladı. Önce oyun oynadığını düşündüm fakat kazdığı yerde bir şey olduğunu fark edince ben de kazmaya başladım. Yerin yaklaşık 10 santimetre derinliğinde toprak bir çömlek bulduk. İçindeki madeni paraları görünce tarihi bir hazine olduğunu anladım ve yetkililere haber verdim. Masa, artık benim için bir arkeolog" dedi.

Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

"BÖLGEDEKİ EN ÖNEMLİ ESERLERDEN BİRİ"

Bölge müzesinde hazineyi teslim alan Arkeolog Samuel Spanihel, "Hazineyi teslim aldıktan sonra hemen bulunduğu yere gidip çevresinde daha kapsamlı bir arama yaptık fakat bir şey bulamadık" diye konuştu. Müze Müdürü Tomas Vitasek ise, "Müzemize kazandırılan hazine, bölgedeki en önemli tarihi eserlerden biri. 14. yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz. Bu hazineyi bulup bize getiren şahsa çok teşekkür ediyoruz, yapacağımız incelemelerin ardından ziyaretçilere sunabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp hazineyi buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çekya'da bir köpek 14. yüzyıldan kalma hazine buldu

Çekya'da bir köpek 14. yüzyıldan kalma hazine buldu
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