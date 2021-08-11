CEKUT ANTALYA'DAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI, MUĞLA'DAKİ EKİPLER YANGINLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

CEKUT ANTALYA'DAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI, MUĞLA'DAKİ EKİPLER YANGINLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR CEKUT ANTALYA'DAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI, MUĞLA'DAKİ EKİPLER YANGINLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR Orman yangınlarını söndürme hususunda Antalya'da görev yapan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama...

CEKUT ANTALYA'DAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI, MUĞLA'DAKİ EKİPLER YANGINLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

CEKUT ANTALYA'DAKİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI, MUĞLA'DAKİ EKİPLER YANGINLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

Orman yangınlarını söndürme hususunda Antalya'da görev yapan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT) ekipleri, çalışmalarını tamamlayarak, bölgeden ayrıldı.

Özel eğitim alan gönüllü Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü personelinden oluşan CEKUT ekipleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla Türkiye'nin ciğerleri olarak adlandırılan Ege ve Akdeniz'deki ormanlarda çıkan yangınlar için görevlendirildi. Muğla'da 3, Antalya'da 3 olmak üzere 6 ekipten oluşan 109 personel yangınla mücadelede fedakarca görev aldı.

ANTALYA EKİPLERİ KURUMLARINA DÖNÜYOR

Antalya'nın Manavgat ve İbradı ilçelerinde görev alan ekipler, ilçe merkezleri, belde ve köylerde çalışmalarını tamamladı. Yangın söndürme, soğutma ve insani yardım hususlarında bölgede günlerdir çalışan 3 ekip, bu sabah görevli oldukları Ceza İnfaz Kurumları'na dönmek için yola çıktı. Adana CEKUT ekibinden 17, Afyonkarahisar CEKUT ekibinden 15, Sincan CEKUT ekibinden 17 olmak üzere 49 personel, yangın bölgesinde günlerdir vardiyalı şekilde görevlerini sürdürdü.

CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CEKUT Antalya ekip lideri Selim Yiğit, günlerdir yangın bölgelerinde olduklarını belirterek, hem bölge halkıyla hem de diğer resmi ve sivil kuruluşlarla beraber yangın bölgesinde koordineli çalıştıklarını kaydetti. Manavgat ve İbradı ilçelerindeki yangınlarda soğutma ve küçük yangınların büyümesine engel olduklarını aynı zamanda bölge halkının ihtiyaçlarının temini hususunda çalıştıklarını vurgulayan Yiğit, "Geldiğimiz ilk günden beri gördüğümüz manzara karşısında derin üzüntü yaşadık. Biz de ekiplerimizle beraber canla başla alana indik, ihtiyaçları hususunda halkımızın yanında olduk. Kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguyla hareket ettik. Burada sadece ağaçlar değil, ciğerlerimiz yandı. Biz de daha fazla yerin ve ağacın yanmaması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Adalet Bakanımız, infaz koruma memurları arkadaşlarla beraber bundan sonra yaşanacak doğal afetlere hazır olduğumuz ve çalışmalarımıza devam edeceğimi söylemek istiyoruz. " dedi.

CEKUT'un Muğla'da görev yapan 3 ekibi ise yangınla mücadeleye devam ediyor.

Kaynak: Habermetre