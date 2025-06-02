Çekmeköy deprem risk haritası! Çekmeköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Çekmeköy deprem risk haritası! Çekmeköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında yayımladığı "Çekmeköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem karşısındaki mevcut durumunu bilimsel verilerle ortaya koyuyor. Mahalle bazlı risk analizleri, bina dayanıklılığı ve zemin yapısı gibi kritik faktörler detaylı olarak ele alınıyor. Peki, Çekmeköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? İşte, Çekmeköy deprem riski haritası!

Çekmeköy deprem riski haritası! İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Çekmeköy, son yıllarda artan konut projeleri ve nüfus yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Ancak Marmara Denizi'ne olan yakınlığı ve aktif fay hatlarına olan mesafesi nedeniyle olası büyük İstanbul depreminde nasıl etkileneceği merak konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin iş birliğiyle hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Projesi" kapsamında 2019 yılında yayımlanan kitapçık, Çekmeköy'ün deprem senaryoları karşısındaki zafiyet ve avantajlarını bilimsel verilerle değerlendiriyor.

ÇEKMEKÖY DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Çekmeköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"na göre, Mw=7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Çekmeköy'de:

16 bina çok ağır hasar,

113 bina ağır hasar,

998 bina orta hasar,

3.392 bina hafif hasar alacaktır.

Bu tahminler, ilçedeki yapı stoğunun önemli bir kısmının yeni olmasına rağmen, bazı bölgelerde riskin devam ettiğini göstermektedir.

Çekmeköy deprem risk haritası! Çekmeköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?Çekmeköy İlçesi Vs30 Dağılımı

ÇEKMEKÖY DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Çekmeköy, İstanbul genelinde deprem riski "orta seviyede" kabul edilen ilçeler arasında yer alıyor.

Tahminler, ilçenin özellikle kuzey kesimlerinin daha fazla etkileneceğini ortaya koyuyor. Yine de yapı stoğunun büyük kısmının 2000 sonrası yapılmış olması, bazı ilçelere kıyasla göreceli bir avantaj sağlıyor.

Çekmeköy deprem risk haritası! Çekmeköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

ÇEKMEKÖY'DE DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Deprem riski açısından öne çıkan mahalleler:

Mehmet Akif: Çok ağır hasarlı bina sayısı yüksek,

Hamidiye: Ağır hasar riski taşıyan binalar mevcut,

Mimar Sinan: Orta hasar riski yüksek,

Ömerli: Zemin yapısı nedeniyle riskli bölgeler arasında.

Daha güvenli mahalleler arasında ise Alemdağ, Taşdelen, Çekmeköy Merkez ve Çamlık gösterilebilir; bu bölgelerde hem bina hasarı hem de can kaybı tahminleri daha düşüktür.

Çekmeköy deprem risk haritası! Çekmeköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

ÇEKMEKÖY DEPREM ZEMİN HARİTASI

Zemin koşulları, bir bölgedeki deprem etkisinin şiddetini doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çekmeköy ilçesi için hazırlanan zemin profilleri, ortalama kesme dalgası hızı (Vs30) parametresine göre analiz edilmiştir.

Zemin yapısı bazı bölgelerde düşük Vs30 değerleri göstermektedir. Bu, o alanların zayıf zemin sınıfında yer aldığını ve depremin bu bölgelerde daha büyük ivmelerle hissedileceğini ifade eder. Özellikle Hüseyinli, Sırapınar, Koçullu ve Ömerli'nin belirli kesimleri bu kapsamda en yüksek riskli zeminlere sahip alanlar arasında yer alır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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