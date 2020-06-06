Çarşı esnafına Hakan Çavuşoğlu morali Çarşı esnafına Hakan Çavuşoğlu morali Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu: "Pandemi sürecinde dibe vuran talep, şimdi hızlı bir ivme ile yukarı doğru tırmanıyor" -"Bursa yerli turist açısından en şanslı şehir.

Çarşı esnafına Hakan Çavuşoğlu morali

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu: "Pandemi sürecinde dibe vuran talep, şimdi hızlı bir ivme ile yukarı doğru tırmanıyor"

-"Bursa yerli turist açısından en şanslı şehir. Doğa, tarih, kültür turizmi için tüm misafirlerimizi bekliyoruz"

BURSA - Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Cumhuriyet Caddesi ile tarihi hanlar ve çarşı esnafını ziyaret etti. Pandemi sürecinde dibe vuran talebin, hızlı bir ivme ile yukarı tırmandığını belirten Hakan Çavuşoğlu, "Bursa yerli turist açısından en şanslı şehir. Doğa, tarih, kültür turizmi için tüm misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla harekete geçen AK Parti Bursa teşkilatı, Bursa ekonomisinin can damarı olan Cumhuriyet Caddesi ve tarihi çarşı esnafını ziyaret etti.

Normalleşme sürecinde esnafa moral veren AK Parti Bursa İl Teşkilatı, vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi. Türkiye'nin çok iyi bir korona sürecini yavaş geride bırakmaya yakın olduğunu belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak 2,5 aylık bir korona sürecinden sonra bayramın hemen akabinde normalleşme sürecine girdik. Bursa'nın can damarı olan tarihi hanlar bölgesi ve Cumhuriyet Caddesi eşrafını ziyaret ediyoruz. Onların talep ve önerilerini alıyoruz. Görülen şu ki, korona döneminden sonra talepteki esnekliğin V şeklide olacağıydı. Yani dibe vuran talep, şimdi hızlı bir ivme ile yukarı doğru tırmanıyor. İnşallah böyle devam eder. Bursa, birçok ile komşu olmasıyla da yerli turist açısında çok önemli bir konumda yer alıyor. Tarihi ve kültürel yerlerini gezmek ve unutulmaz lezzetlerini tatmak için misafirlerimizi Bursa'ya davet ediyoruz. Nefes almak ve hayatın stresinden biraz olsun uzak kalmak için herkesi Bursa'ya bekliyoruz" diye konuştu.

2,5 aylık süreçte, dezenfekte çalışmalarından sosyal mesafeli alanlara, maske dağıtımından yardımlara kadar birçok çalışmaya imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, "Genelgelerle sosyal ve ekonomik hayatı dizayn ettik. Şimdi ekonomik hayatın tekrar canlanması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımız dükkanını açtı. Vatandaşlar da tüm kurallara uyarak gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamak için buralara geliyor. Ancak yine hatırlatmak isterim ki sosyal mesafe, maske ve hijyen uzun süre bizim hayatımızda olacağı için alışmamız gerekiyor. Biz bunu başarabilirsek, önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde kötü bir dönemle karşı karşıya kalmış oluruz" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 1 Haziran itibariyle sahalara indik. Bursa teşkilatları olarak esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu süreci çok iyi atlatacağımızı düşünüyorum. Ekonomik desteklerle de esnafımızın yanında olduk. Bugün de çarşı ve pazarlarımız eski günlerine sosyal mesafe ve maske kuralına uymak kaydıyla dönmeye başladı" şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediye çalışanları da esnafa ve vatandaşlara maske ve dezenfekte dağıttı.

Kaynak: İHA