Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansu Kurtçu'nun hayatı, biyografisi...

Demet Akalın ve Alişan'ın sabah kuşağında yayınlanan programına konuk olan Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu'nun hayatı, biyografisi...

Demet Akalın ve Alişan'ın sabah kuşağında yayınlanan programına konuk olan Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Kurtçu'nun hayatı, biyografisi...

CANSU KURTÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Şarkıcı Cansu Kurtçu, 4 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş'la tanışma fırsatını yakaladı. İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak, basın danışmanlığını üstlendi. Türkiye'nin şarkı yazarlarından biri olarak kendini kanıtlayan sanatçı, meslek birliklerinin kayıtlarına göre Türkiye'nin en aktif beş söz yazarı ve bestecisi arasında yerini almıştır.

Yıllardır müzik sektöründe Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Fettah Can, Işın Karaca, Berkay ve daha bir çok yorumcuya verdiği şarkılarla adından söz ettiren Cansu Kurtçu, besteci kimliği ile yurtdışında da ilgi görüyor.

Ilk albümünü 2011 yılında "HİS" adıyla yayınlayan sanatçı müzisyen duruşuyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu albümü "BATAK" "KALK GEL BANA" "AMENNA" ve "NE DEĞİŞTİ Kİ" singleları takip etti. Aralık 2016 tarihinde yazdığı ''DELİGÜL'' şarkısını Berkay ile birlikte seslendirdi ve sevenlerine sundu.

Cansu yeni albümünün hazırlıklarını sürdürürken, kendi stüdyosunda ekibiyle birlikte Türkiye'nin önemli yorumcularının projeleriyle ilgilenmeye devam ediyor.

Cansu Kurtçu, 2014 yılında ortağı ve meslektaşı Fettah Can ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.

2014'TE FETTAH CAN İLE EVLENDİ

Yazdığı ve yorumladığı şarkılarıyla birlikte her geçen gün hayran sayısının arttığı Cansu Kurtçu ve Fettah Can 2014 yılında hayatlarını evlilik ile birleştirdi.

Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.

KOLTUK ŞARKI SÖZLERİ

Türkiye'nin ilk 100 milyona ulaşan "Koltuk" şarkısının sözleri...

Koltuk

Yok anladım, bize karada ayrılık yok

Buralarda benden başka kürkçü dükkanı yok

Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok

Bizde böyle aşkın şiddeti, merhamet yok

Bir yuva dedik, içine aşk ektik

Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok

Bir yuva dedik, içine aşk ektik

Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok

Evde sıcacık yatak

İstemezsen koltuk da rahat

Yeter ki yanımda kal

Ya da bizi baştan yarat

Evde sıcacık yatak

İstemezsen koltuk da rahat

Yeter ki yanımda kal

Ya da bizi baştan yarat

Ya da bizi baştan yarat

Yok anladım, bize karada ayrılık yok

Buralarda benden başka kürkçü dükkanı yok

Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok

Bizde böyle aşkın şiddeti, merhamet yok

Bir yuva dedik, içine aşk ektik

Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok

Bir yuva dedik, içine aşk ektik

Üç de çocuk istedik, kavgadan vakit yok

Evde sıcacık yatak

İstemezsen koltuk da rahat

Yeter ki yanımda kal

Ya da bizi baştan yarat

Evde sıcacık yatak

İstemezsen koltuk da rahat

Yeter ki yanımda kal

Ya da bizi baştan yarat

Ya da bizi baştan yarat

Evde sıcacık yatak

İstemezsen koltuk da rahat

Yeter ki yanımda kal

Ya da bizi baştan yarat

Ya da bizi baştan yarat