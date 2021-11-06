Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi - Haberler
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Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi

Sonya Parker isimli genç kız, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada arkasında siyah bir gölge belirdi. Yayını izleyenler hemen genç kıza haber verdi. Parker, birkaç haftadan bu yana yayın sırasında vücudunda değişimler meydana geldiğini belirterek, odanın soğuduğunu ifade etti.

İngiltere'de sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ve açtığı canlı yayınlarla tanınan Sonya Parker isimli genç kızın son yaptığı canlı yayında esrarengiz olaylar meydana geldi. Parker'in takipçileriyle iletişim kurduğu dakikalarda arkasında siyah bir gölge belirledi.

Gölgeyi fark eden izleyiciler, durumu hemen genç kıza bildirdi. Genç kadın, siyah gölgeyi öğrendikten sonra hemen üstüne bir şeyler alarak, kamerayı başka odaya taşıdı.

Parker, yaşadığı durum hakkında açıklamalarda bulundu. Odanın bir anda soğuduğunu ifade eden Parker, "Oda bir anda hissedilir şekilde soğudu, ayrıca göğüslerimde sertleşme hissettim. Daha önceki yayınlarda da böyle şeyler oldu ancak gölgeyi fark etmedim" dedi.

Genç kızın yayın yaptığı anların fotoğrafların da paylaştı. Söz konusu fotoğraflarda genç kızın arkasındaki siyah gölgenin hafif şekilde sağa ve sola kaydığı görülüyor. Bazıları fotoğraf için "Kesinlikle fotomontaj" yorumunda bulundu.

İşte o fotoğraflar:

Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi

Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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