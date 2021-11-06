Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi

İngiltere'de sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ve açtığı canlı yayınlarla tanınan Sonya Parker isimli genç kızın son yaptığı canlı yayında esrarengiz olaylar meydana geldi. Parker'in takipçileriyle iletişim kurduğu dakikalarda arkasında siyah bir gölge belirledi.

HEMEN HABER VERDİLER

Gölgeyi fark eden izleyiciler, durumu hemen genç kıza bildirdi. Genç kadın, siyah gölgeyi öğrendikten sonra hemen üstüne bir şeyler alarak, kamerayı başka odaya taşıdı.

"ODA ÇOK SOĞUDU"

Parker, yaşadığı durum hakkında açıklamalarda bulundu. Odanın bir anda soğuduğunu ifade eden Parker, "Oda bir anda hissedilir şekilde soğudu, ayrıca göğüslerimde sertleşme hissettim. Daha önceki yayınlarda da böyle şeyler oldu ancak gölgeyi fark etmedim" dedi.

DAKİKALARCA OMZUNUN ARKASINDA GEZDİ

Genç kızın yayın yaptığı anların fotoğrafların da paylaştı. Söz konusu fotoğraflarda genç kızın arkasındaki siyah gölgenin hafif şekilde sağa ve sola kaydığı görülüyor. Bazıları fotoğraf için "Kesinlikle fotomontaj" yorumunda bulundu.

İşte o fotoğraflar:

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