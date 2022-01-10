Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi olay oldu - Haberler
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Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi olay oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Carla Diaz, kaldığı otel odasından canlı yayın açtı. Diaz'ın masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı ise takipçilerinin hemen dikkatini çekti. Yayını gören takipçiler, "Geceniz iyi geçmiş galiba" gibi yorumlarda bulundu.

Brezilya'da geniş bir çevre tarafından tanınan oyuncu Carla Diaz'ın otel odasından açtığı canlı yayın, resmen başına bela oldu. Diaz, Instagram hesabı üzerinden açtığı yayın ile otel odasını takipçilerine gezdirmeye başladı.

MASADAKİ DETAY HEMEN GÖZE ÇARPTI

Diaz'ın otel odasından yaptığı yayındaki detay, hemen takipçilerinin gözüne çarptı. Çünkü Diaz, masasının üzerindeki kayganlaştırıcı şişesini kaldırmayı unutmuştu. Takipçileri anında yayının altına yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, "Geceniz iyi geçmiş galiba" gibi yorumlar yaptı.

"YANLIŞ DÜŞÜNÜYORSUNUZ, ARTIK OLAĞAN BİR ŞEY"

Bazı takipçileri ise kadınların kayganlaştırıcıyı birçok amaç için kullandığını, bunun sadece cinsellik anlamında düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Diaz'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken, söz konusu yayın kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme aldı.

Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi olay oldu

Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi olay oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Roberto Mancini:Gündem olmak için mahsus yapmıyorlarsa ben arab olayım :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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