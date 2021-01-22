- Çankırı'da acil çağrılar tek merkezden yönetilecek

- Çankırı'da acil çağrılar tek merkezden yönetilecek

İlk çağrı alındı, 55. Acil Çağrı Merkezi Çankırı'da açıldı

ÇANKIRI - Çankırı'da yapımı tamamlanan ve acil çağrıların tek merkezden yönetileceği '112 Acil Çağrı Merkezi' faaliyete girdi.

Türkiye genelinde uygulamaya geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi Uygulaması kapsamında 55. Çağrı Merkezi, Abdulhalik Renda Mahallesindeki binasında hizmete açıldı. Çankırı'da yapımı tamamlanan ve faaliyete geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi için düzenlenen törende konuşan Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, büyük bir dönüşüme imza attıklarını kaydetti. Bahadır, "112 Acil Çağrı Hizmetleri, ülkemiz için gerçekten büyük bir dönüşüm. Bundan önce birden fazla acil yardım numarasıyla vatandaşlarımızın acil çağrı isteklerini artık 112 çatısı altında toplayarak tek numaranın aranmasını sağlayarak kurumların aynı anda müdahale etmesi sağlayan sistem kurulmuştu. Kurumlarımızı asılsız çağrılarla karşı karşıya kaldığı durumlarda bu ülkemizin bir çok yerinde karşılaşılıyor. Çağrı karşılayıcı personelimiz çağrıları süzerek kurumunu ilgilendiren çağrıları kurumların nitelikli olarak cevaplandıracağı bir noktaya getiriyor. 112 Acil Çağrı Merkezi, arandığı anda arayan kişinin konumunu 8 metre sapmayla alabiliyoruz. İnşallah ilimizde de konfigürasyon işlemleri devam ediyor. Artık Çankırı'da da Acil Çağrı Merkezini arayan kişilerin konumları bize düşecek. Vatandaş bulunduğu yeri tarif edemese bile acil çağrı hizmetini konum sayesinde kurumlarımız hizmetini vermiş olacaklar. Telefon alt yapısı üzerinden ulaşma imkanı olmadığında data hatları üzerinden erişim sağlayan bir sistem üzerinde çalışılıyor" şeklinde konuştu.

Haziran ayının sonuna kadar tüm illerde hizmet verilmeye başlanacağının altını çizen Bahadır, "İlerleyen zamanlarda Çankırı'da da istendiğinde vatandaşlarımız indireceği bir uygulama üzerinden acil çağrılarını merkezimize iletebilecekler. Bugün 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 55'incisi Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezini devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nasip olursa şubat ayı sonuna kadar 70 ilimizde 112 Acil Çağrı Merkezleri hizmet vermeye devam edecek. Bakanımızın talimatı doğrultusunda Haziran ayının sonuna kadar 81 ilimizde Acil Çağrı Merkezlerimiz hizmet vermeye başlayacak. İnşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 81 ilimizde merkezlerimizin açılışı yapılacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise, "Ülkemizin 55'incisi olan Acil Çağrı Merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tabi öncelikle itfaiyemiz, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık birimlerimiz, AFAD, orman yangınlarında ayrı ayrı telefonlarda başvurarak ancak hizmet alabiliyordu. İnşallah bu tesisimizin açılışıyla vatandaşlarımızın aklında tek bir numara olacak. 112'yle bütün işlemleri halledeceğiz. Koordinasyon çok iyi bir şekilde sağlanacak. Herhangi bir trafik kazasında 112'yi aradığında orada sağlık ekibinin olması gerekiyorsa arkadaşlar gerekli çalışmalarını yapacaklardır. Bu tesis 1 sene gibi bir sürede yapıldı. Ülkemizde de 55 tanesi gerçekleştirildi. İnşallah Haziran ayının sonunda tamamı gerçekleştirilecektir" dedi.

Acil durumlara hazırlıklı olunmasının en büyük amaçları olduğunu dile getiren Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise, "Hep beraber ülke genelinde gerçekleşen dönüşümün, devrimin açılışına şahitlik etmekteyiz. Acil durumlar, doğal afetler gibi hadiseler hayatın bir gerçeği. Bizim bunlara hazırlıklı olmamızda en büyük amacımız. Bakanlığımız da son yıllarda bakanımızın da büyük önem verdiği son yıllarda 112 Acil Çağrı Merkezlerini dönüşüm projesini başlatmış olduk. İnşallah 55'inci il olarak biz bugün 112 Acil Çağrı Merkezimizi devreye almış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde acil durumlara müdahale edecek olan birimlerimizin daha iyi koordine olmasını, hizmetin daha iyi sunulmasını, hem arkadaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde acil durumlarda merkezimize ulaşmasını ve koordine olmasını sağlamış olacak" diye konuştu.

Yapılan açıklamalar sonrasında törene katılan protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Düzenlenen törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL